КРИБ поиска спешно концесиониране на "Топлофикация София"

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призова Столичния общински съвет възможно най-скоро да започне процедурите по концесиониране на "Топлофикация София". От работодателската организация мотивират искането си с рекордната загуба на дружеството през 2025 г. и предупреждават за сериозни рискове пред финансовата му стабилност.

Според КРИБ "Топлофикация София" има системно значение за българската енергетика, а евентуален финансов колапс на дружеството би могъл да предизвика ефект върху цялата енергийна система и публичните финанси.

Организацията посочва, че дружеството обслужва голям брой търговски, индустриални и обществени обекти, за които сигурността на доставките и предвидимостта на разходите са от ключово значение. По думите на работодателите продължаващото натрупване на задължения и ограничените възможности за инвестиции създават несигурност за бизнеса и увеличават рисковете за държавния бюджет в условията на процедура по свръхдефицит. Още: Скокът на цените за дялово разпределение на "Топлофикация София" влиза в полезрението на НАП

КРИБ се позовава на данните, публикувани в протокол от закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 1 юли 2026 г., според които "Топлофикация София" е приключила 2025 г. със загуба от 426 млн. лева - близо 220 млн. евро. По данни на организацията това е три пъти по-лош резултат спрямо предходната година.

Според работодателската организация въпреки стратегията за разширяване на когенерационните мощности, именно приходите от продажба на електроенергия са се свили най-сериозно - с 24%, докато разходите продължават да растат заради инфлацията и липсата на достатъчна оптимизация и дигитализация на дейността. От КРИБ обръщат внимание и на числеността на персонала, като посочват, че дружеството има около 2200 служители.

В становището се отбелязва още, че амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби увеличават риска от аварии и прекъсвания на услугата, което води до преки икономически щети за бизнеса и допълнителни непредвидени разходи.

Според КРИБ, ако и през следващата година дружеството отчете дори наполовина по-малка загуба, съществува реален риск от затруднения с неговата платежоспособност и финансова автономност - риск, който според организацията е посочен и в документите на КЕВР. Още: Мая Манолова сезира КЗП: "Тихомълком "Топлофикация" е договорила поскъпване с до 40%"

Затова работодателската организация призовава Столичния общински съвет без забавяне да започне подготовката за концесиониране на "Топлофикация София". Според КРИБ подобна стъпка може да допринесе за по-голяма енергийна сигурност, финансова устойчивост и конкурентоспособност както на столицата, така и на българската икономика.