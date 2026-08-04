Украинският лов на генерали уплаши Москва: Руското МО с инструкции за оцеляване на офицерите

След като на 1 август бе взривено партито за рождения ден на руския генерал Александър Чайко насред Москва, при което имаше загинали и ранени, сред руските военни е настанала истинска паника, а от руското Министерство на отбраната са се видели принудени да разпространят специални инструкции как да се действа при заплаха от покушение. Припомняме, че Чайко не е случаен човек, а командир на Руските въздушно-космически войски – именно тези, които редовно бомбардират брутално украинските градове. Нещо повече, за Александър Чайко се смята, че е отговорен за убийствата на цивилни в Буча през март 2022 г., когато той бе командир на Източния военен окръг.

В инструкциите на руското военно министерство се препоръчва военните да променят обичайния си начин на живот, външния си вид, да спрат да се движат по обичайните си маршрути, да избягват обществени места и по възможност да не използват личните си автомобили, съобщи The Insider.

Ръководството, озаглавено "Стандартни инструкции за военнослужещи (цивилни служители) и членове на техните семейства относно действията, които трябва да се предприемат при получаване на информация за предстоящ опит за покушение" се разпространява и в болниците на Министерството на отбраната. В него се посочва, че препоръките са предназначени за служители на Министерството на отбраната и Националната гвардия, получили информация за заплаха от физическо насилие "от украинските специални служби".

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На военнослужещите се препоръчва:

да се въздържат от публикуване на лична информация в социалните медии и да изтриват информация, която би могла да идентифицира мястото им на пребиваване;

да сменят номерата на мобилните си телефони и самите телефони и да не отговарят на обаждания от непознати номера;

да променят външния си вид – например, да си пуснат брада, да променят прическата и стила си на облекло, да носят очила;

да сменят редовно маршрутите си, да избягват повтарящи се ежедневни дейности и да спрат да използват приложения за геолокация, включително фитнес тракери и смарт часовници;

да избягват използването на лични превозни средства, когато е възможно, да съхраняват превозните си средства далеч от дома си под камери за видеонаблюдение и да ги проверяват за евентуални взривни устройства преди всяко пътуване;

да не използват куриерски услуги и да не приемат пратки от неизвестни податели;

да избягват пътуване в асансьор с непознати, да подсилят входните си врати, да монтират решетки или защитно фолио на прозорците на партерните етажи;

да се снабдят с екипировка за самозащита, включително електрошокови пистолети, и да практикуват тренировки за самоотбрана;

да информират членовете на семействата си относно тези препоръки и да правят "ситуационни упражнения" с тях.

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