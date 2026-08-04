АЕЦ "Козлодуй" ще продължи да работи "в следващите седмици", ако нивото на Дунав се запази: Уверение от държавата

Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която днес, на 4 август, е на посещение в атомната електроцентрала. По думите ѝ, цитирани от БТА, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, АЕЦ-ът може да продължи да работи "в следващите седмици". Петрова благодари за предприетите мерки и професионалните действия на изпълнителния директор Иван Андреев.

Засега няма информация тя да е конкретизирала какво би се случило, ако нивото на Дунав падне още, няма и отговор на важните въпроси какви мерки са предприети и дали има шанс за спиране или намаляване на мощностите на един или и на двата блока на АЕЦ "Козлодуй" при подобен сценарий.

Министърката е придружена от експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

Сериозните съмнения около АЕЦ "Козлодуй"

Следобед на 2 август от Министерството на енергетиката увериха, че двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав. Ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на реката от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на централата през следващите поне три седмици, уверяваха от ведомството: Има ли проблем с работата на АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав?

Снимка: БГНЕС

Обаче д-р Петър Кърджилов, член на управитления борд на международната НПО за прозрачност в ядрената енергетика Nuclear Transparency Watch, член и на международната мрежа от специалисти по проблемите на ядрената енергетика Nuclear Consulting Group, твърди, че според вътрешни източници от АЕЦ „Козлодуй“ през настоящата седмица ще се действа само с единия от енергоблоковете. Той няма да бъде изключен съвсем, но мощността му ще бъде понижена до 1%, смята Кърджилов. Той попита и какво точно е нивото на водата пред Бреговата помпена станция, както и какви ще са мерките, ако продължи да пада.

Председателят на Българския енергиен форум д-р Иван Хиновски каза пред bTV, че има план у нас за предприемане на действия, ако водното ниво продължи да пада. „Работят големи професионалисти, работят в централата. Винаги са работили професионалисти", каза той. Според него нивото на водата в момента е около 20,8 метра, като има резерв до 20,5 метра. „При 20,5 метра ще започне извеждането от експлоатация на един от блоковете, тоест намаляване на мощността. Намаляване на мощността, докато се прецени балансът между горещата и студената вода. Защото - имайте предвид, че не може безкрайно да намалява потреблението на студена вода“, уточни Хиновски.

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По думите му, ако сегашната тенденция се запази, в рамките на около две седмици може да започне поетапно извеждане от експлоатация на един от блоковете на АЕЦ-а.

Пресъхналата Дунав и проблемите в другите държави

Безводието на Дунав вече доведе до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави, например АЕЦ "Черна вода" в Румъния. В северната ни съседка сериозно се тревожат, че ще бъде въведен режим на тока, а големи компании, включително автомобилните производители Dacia и Ford, обявиха, че за момента преустановяват всякаква дейност, докато нивото на Дунав е толкова ниско: Режим на тока заради Дунав: Опасността расте.

Военните в Румъния подновиха и взривовете на скалното образувание Пържоая, за да отклонят вода от Дунав към АЕЦ "Черна вода". Първият опит в неделя, 2 август, бе неуспешен. Ден по-късно специалистите са използвали двоен взривен заряд от 180 килограма и са успели да разрушат скалата близо до ръкава Бала. Целта е да се създаде преграда на ръкава Бала, като по този начин да може по-голям обем вода да потече през канала "Стария Дунав": Извънредна ситуация в Румъния: Взривове за спасяване на АЕЦ-а и свиване на тока за бизнеса.

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Горещата вълна върви към пик, а дъждовете, които биха могли да вдигнат нивото на Дунав, не се очакват в следващите пет седмици - плаването в реката в Сърбия става все по-трудно заради намаляващото ниво на водата, съобщи междувременно сръбската национална телевизия РТС: Заради безводието: Тежки проблеми с корабоплаването по Дунав в Сърбия.