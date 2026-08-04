Докато нашите се глезят с 9 вида кафе, депутатите в Аржентина остават без заплати при дефицит

Аржентинският президент Хавиер Милей представи пакет от реформи, които за първи път ще прехвърлят отговорността за всеки бъдещ бюджетен дефицит върху политическото ръководство на страната, а не върху обикновените граждани. „За първи път в нашата история, ако политиците не си свършат работата, няма да получат заплати. Не хората ще останат без заплати, а политиците“, заяви държавният глава на Аржентина при представянето на законопроекта.

Той предвижда, че ако няколко месеца подред правителството допуска бюджетен дефицит, то депутати, министри, кметове и всякакви висши чиновници няма да получават възнаграждения.

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Хавиер Милей няма да пипа заплати, пенсии и помощи за гражданите

Според президента законопроектът няма да засегне изплащането на пенсии, социалните помощи или обезщетенията за безработица, нито ще засегне услугите и заплатите в здравеопазването, сигурността, отбраната или затворническата система.

Новият пакет от реформи на Милей има за цел да запази фискалния баланс и да попречи на бъдещи правителства да финансират разходите си чрез постоянни бюджетни дефицити.

Снимка: Хавиер Милей, Getty Images

Аржентина преди: инфлация от над 300%, след като се печатаха пари за покриване на дефицити

Предишните аржентински правителства покриваха бюджетните дефицити чрез печатане на пари, което доведе до астрономическа инфлация, девалвация на националната валута (аржентинското песо) и кризи с плащанията.

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Когато Милей встъпи в длъжност като президент през 2023 г., втората по големина икономика в Южна Америка беше на ръба на колапса. Инфлацията надхвърляше 300%, публичният дълг беше огромен, а бедността засягаше 45% от аржентинците.

По време на предизборната си кампания Хавиер Милей обеща да овладее инфлацията и да върне държавните финанси на стабилна основа. Благодарение на суровите бюджетни съкращения, наречени „политика на верижния трион“, той успя да постигне точно това - до 2025 г. инфлацията беше сведена до около 30%.

Всички тези реформи на другия край на света идват като "студен душ" за правителството на Румен Радев, което прие Бюджет 2026 с 5,7% дефицит, отказвайки да съкрати ключови публични разходи за сметка на по-висока тежест върху данъкоплатци и работодатели. Освен това 52-рото Народно събрание "грейна" под прожекторите с любопитна обществена поръчка: Луксозни ядки, девет вида кафе и 1400 кутии бонбони за депутатите: Парламентът обяви обществена поръчка за над 100 хиляди евро.