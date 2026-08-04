Следите на парите: Русия издава сама колко нейни войници умират в Украйна

Известният анализатор Янис Клуге, който отдавна се занимава с анализи на сурови данни за войната в Украйна, се похвали в личния си профил в социалната мрежа "Х" с оригинален източник на данни за загубите на руската армия в Украйна. На база тези данни той е изчислил колко руски войници умират в Украйна и то за 2025 година.
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Какви са данните? Клуге изважда информация от официалните федерални бюджетни отчети за премиите и социалните придобивки, които се плащат към заплатите на руските войници. Те са различни като размер за мобилизираните войници и за войниците по договор (де факто наемници).
Какво излиза от изчисленията на Клуге – между 15 000 и 21 000 руски войници, подписали договор за служба с руската армия, са умирали или са били толкова тежко ранени, че не са се върнали на фронта – или са изчезнали по време на операция. Това е средното ниво за всеки месец в Украйна през 2025 година. Общо става въпрос за 251 096 души. Подписал договор се води професионален войник, наемник. Отделно са загубите сред мобилизираните войници – все още Клуге не е публикувал сметки за тях. Но и така той казва, че резултатът е по-висок от това, което е очаквал. За сравнение, през 2024 година общата загуба на професионални руски войници по изчисленията на Клуге е 182 311.
By combining the data on salary top-ups with recruitment numbers from the same budgets, it is possible to estimate Russia's permanent losses among contract soldiers. The result is higher than I expected: 15,000 to 21,000 per month (losses among mobilized soldiers not included). pic.twitter.com/vPS5BHVY7D— Janis Kluge (@jakluge) August 3, 2026
В друга графика Клуге показва как мобилизираните руски войници, заминали за Украйна, постоянно намаляват – от над 293 000 през октомври, 2022 година, до над 168 000 през октомври, 2025 година - ОЩЕ: Какви са загубите на Русия и Украйна досега във войната: Проучване чертае мрачна картина
Attention: new original data source unlocked! Based on federal budget reports, I estimated the number of Russian troops in Ukraine, both mobilized and contract soldiers. The numbers are based on different salary top-ups that Russian troops in Ukraine receive. pic.twitter.com/obWCB0Ewra— Janis Kluge (@jakluge) August 3, 2026