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Следите на парите: Русия издава сама колко нейни войници умират в Украйна

04 август 2026, 11:44 часа 392 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Следите на парите: Русия издава сама колко нейни войници умират в Украйна

Известният анализатор Янис Клуге, който отдавна се занимава с анализи на сурови данни за войната в Украйна, се похвали в личния си профил в социалната мрежа "Х" с оригинален източник на данни за загубите на руската армия в Украйна. На база тези данни той е изчислил колко руски войници умират в Украйна и то за 2025 година.

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Какви са данните? Клуге изважда информация от официалните федерални бюджетни отчети за премиите и социалните придобивки, които се плащат към заплатите на руските войници. Те са различни като размер за мобилизираните войници и за войниците по договор (де факто наемници).

Какво излиза от изчисленията на Клуге – между 15 000 и 21 000 руски войници, подписали договор за служба с руската армия, са умирали или са били толкова тежко ранени, че не са се върнали на фронта – или са изчезнали по време на операция. Това е средното ниво за всеки месец в Украйна през 2025 година. Общо става въпрос за 251 096 души. Подписал договор се води професионален войник, наемник. Отделно са загубите сред мобилизираните войници – все още Клуге не е публикувал сметки за тях. Но и така той казва, че резултатът е по-висок от това, което е очаквал. За сравнение, през 2024 година общата загуба на професионални руски войници по изчисленията на Клуге е 182 311.

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В друга графика Клуге показва как мобилизираните руски войници, заминали за Украйна, постоянно намаляват – от над 293 000 през октомври, 2022 година, до над 168 000 през октомври, 2025 година - ОЩЕ: Какви са загубите на Русия и Украйна досега във войната: Проучване чертае мрачна картина

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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