Ракета на SpaceX ще се разбие утре в Луната

В сряда, 5 август, приблизително в 9:35 ч. източно време, горният етап на ракетата Falcon 9 на SpaceX ще се разбие в Луната, създавайки кратер с диаметър приблизително 27 метра. Ракетният етап обикаля около Земята от януари 2025 г., но слънчевата активност и гравитационните сили са променили траекторията му, пише Space.

Разбиването на ракетата SpaceX в Луната

През януари 2025 г. ракетата Falcon 9 изстреля в космоса два модула за кацане на Луната: Blue Ghost на американската компания Firefly Aerospace и Resilience на японската компания ispace. Първият осъществи меко кацане на Луната и проведе научни изследвания, докато вторият се разби по време на кацането.

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Falcon 9 е частично многократно използваема ракета. Долният етап се връща на Земята след изстрелване, докато горният етап остава в космоса. SpaceX обикновено изпуска тези степени от орбита в атмосферата, където те изгарят. Но по време на изстрелването на два модула за кацане на Луната в космоса, горивото на горния етап на ракетата Falcon 9 свърши.

Според проучване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, горният етап на ракетата Falcon 9 с тегло 4000 кг е останал във висока околоземна орбита и се е въртял близо до Луната. SpaceX е направила всичко възможно, за да задържи космическите отломки в стабилна орбита, но влиянието на слънчевата активност и гравитацията на Луната е променило траекторията на горния етап на ракетата, съобщават учените. Поради това ракетата ще падне върху Луната на 5 август.

Сблъсъкът с Луната ще се случи от осветената от слънцето страна на земния спътник, но вероятно ще бъде видян само от астрономи с добри телескопи.

Авторите на изследването казват, че този сблъсък ще даде възможност да се разберат по-добре опасностите, които космическите отломки представляват за бъдеща лунна база и астронавтите.

Falcon 9, който ще се разбие в Луната на 5 август, няма да е първата ракета, която ще направи това. Преди повече от 50 години, по време на лунната програма Аполо на НАСА, третият етап на ракета Сатурн V се разби няколко пъти в повърхността на Луната. През 2022 г. на Луната се образува нов кратер, след като горният етап на китайската ракета Long March 3C, която обикаляше около Земята от 2014 г., се разби.

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Скорошен доклад на SpaceX разкри данни за изхвърлянето на спътници, които са достигнали края на жизнения си цикъл. Оказва се, че спътниците изпълняват командата за кацане, но никога не достигат повърхността, изгаряйки при повторно влизане в земната атмосфера.

Според hvg, от декември 2025 г. до май 2026 г. компанията е унищожила 260 спътника Starlink. От тях 176 са били част от съзвездието от първо поколение, а останалите са от второ поколение. Компанията е премахнала и още 349 спътника от системата и ще ги унищожи през следващите месеци.

Системата Starlink в момента се състои от над 10 000 спътника, като плановете са този брой да се увеличи до 42 000. Техният експлоатационен живот е приблизително 4-5 години и всички са програмирани да бъдат изстреляни обратно към Земята към края на жизнения си цикъл. Това избягва натрупването на космически отломки и елиминира риска от отклонение на повреден спътник от орбитата си.

По време на този процес всички части на спътника, които първоначално са тежали до 295 килограма, изгарят в атмосферата. Новото поколение спътници тежи между 800 и 1250 килограма. Пълното разпадане елиминира риска от падане на части на земята и причиняване на инциденти.

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