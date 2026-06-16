Как да се отървем от договора с "Боташ": Идеите на Ивайло Мирчев

Дълго време ни се обясняваше, че договорът с "Боташ" е полезен. Ако беше полезен, той щеше да се ползва и да е изгоден. Този договор не е изгоден. Ние този газ можем да си го получаваме по гръцката връзка. Това е безумие. Години по-късно се казва, че той е изгоден, но ще го предоговаряме. Това ще е трудно, и ние ще трябва да дадем нещо на турската страна в замяна. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.

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Попитан какво предлага, той отговори, че най-добре е да се предоговори, но без да се дава каквото и да било, а тези които са го сключили, да си поемат негативите.

Мирчев предложи договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството и след това има много методи и възможности. „Дружеството в момента наистина е във фактически фалит“, каза депутатът.

Скандални заплати

Относно първия месец на работа на новата власт, Мирчев заяви, че те са много толерантни хора, но по темата със здравеопазването толеранс не може да има. „Време е всички ръководни длъжности в държавната администрация да е ясно какви заплати получават. В края на миналата година имахме една инициатива да видим кой какви заплати взима. Отказаха ни такава информация, но ние стигнахме до някакви данни. В НАП например си разделили 50 млн. лв. ЦИК отказаха да отговорят, а те си гласували възнаграждения, може би по-големи от на президента“, категоричен бе той.

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Попитан ще има ли все пак справедливост, Мирчев заяви, че вече са поискали оставки и са ги получили. „Но има и други грехове. Младите медици работят на няколко места, чистят тоалетните на болниците, взимат ниски заплати, а после заминават за Германия. Това трябва да се промени. Големият проблем е дали има смяна на модела на управление“, каза той.

Мирчев коментира и огромните депутатски заплати, които са близо 7 пъти по-високи от тези в Европа. По думите му е нормално депутатските заплати да се замразят.

По думите му истинският разговор се отмества с теми като например субсидиите на партиите и как е бил облечен външния министър, а не се казва какво е обсъдено на срещата.

На въпрос ще бъдат ли президентска двойак Андрей Гюров и Георги Кандев, той отговори, че няма представа. „Знам, че и двамата се справиха много добре и показаха, че България могат да имат работещо и смислено правителство и МВР. Когато и ако Гюров реши, ще имаме яснота по този въпрос“, каза Мирчев.