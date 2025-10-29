Какво има в бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026: НОИ и НЗОК ще имат тежката дума

Националните съвети на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще разгледат бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и и бюджета на НЗОК за 2026 г., пише БНР. Припомняме, че снощи изтече информация, при която правителството може да даде задна за минималната работна заплата от 1 януари и тя да не е 620 евро, а 605 евро в Бюджет 2026.

Какво е предвидено в Бюджета на ДОО за 2026 г.?

Представителите на държавата, бизнесът си синдикатите ще се произнесат по предложенията осигуровката за Фонд "Пенсии" да се увеличи с 2 процентни пункта от първи януари, максималният осигурителен доход да нарасне с 470 лева и да е 4 хиляди и 600 лева, а минималният, включително за самоосигуряващите се лица, да е минималната заплата предложена като 605 евро.

План-сметката на общественото осигуряване за 2026 година е първата разработена в евро. Левовите плащания и приходи са превалутирани по официалния курс на БНБ.

Плановете на държавата са с приходната част на бюджета на ДОО да се съберат над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година, като е отчетен ефекта, от по високите осигуровки за пенсии и по високият максимален и минимален осигурителен доход, така ще се финансира осъвременяването на пенсиите от първи юли догодина. То ще е по швейцарското правило и ще е между 7 и 8 процента, колко точно ще реши на по-късен етап Надзорният съвет на НОИ, след като станат налични данните за инфлацията и за ръста на осигурителния доход през тази година. Минималната пенсия за стаж и възраст от първи юли ще е почти 347 евро при малко над 322 евро до края на юни.

Догодина не се предвижда ръст на тавана на пенсиите, който е 3 хиляди и 400 лева. Не са предвидени и увеличения в обезщетенията за майките за гледане на дете до 2-годишна възраст, замразени да останат минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, гласят предложенията към момента.

Разчетите сочат, че ще продължи да се увеличава броят на пенсионерите. Средната пенсия ще достигне 541 евро, като реалното нарастване е изчислено на 4,8 на сто, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 3,5 процента.

Какво е заложено в Бюджета на Касата за 2026 г.?

300 хиляди повече хоспитализации и над 230 милиона евро повече разходи за болнична помощ са заложени в проекта на бюджет на Здравната каса за следващата година. Рамката, подготвена в евро, ще бъде обсъдена на заседание на Надзорния съвет на Касата.

В проекта са разчетени 2 милиона и 400 хиляди постъпвания в болница през следващата година. За сравнение – електронно отчетените до вчера брой хоспитализации вече надвишават предвидените за тази година 2 милиона и 100 хиляди. Предвидени са повече разходи по всички дейности, свързани с оказване на медицинска помощ. С 200 хиляди е увеличен броят на процедурите по физиотерапия и рехабилитация.

Същият ръст е заложен за броя на лабораторните изследвания, който ще доближи 32 милиона дейности.

Предвидени са средства за нова амбулаторна процедура за онкоболни. Чрез нея ще се изследват гени с цел откриване на туморна мутация и определяне на прицелна терапия. За догодина се планират и обявените да започнат тази есен скринингови програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка чрез домашни тестове. В проекта са заложени средства за увеличение на заплатите на медиците в част от болниците до достигане на нивата от отрасловия колективен договор.

Рамката за 2026-а година предвижда 5,3 милиарда евро за здравеопазване.

