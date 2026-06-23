"Когато държавата огладнее, отива при видимите и продуктивните": Данъкът за второ жилище като наказание за спестовните разбуни мрежата

Управляващите от "Прогресивна България" планират вдигане на данъците за второ и следващо жилище и това разбуни духовете в социалните мрежи.

"Вдигаме данъка за второ жилище, да се купуват за живот, а не за спекула. Идеята е третия и четвъртият имот да имат малко по-висока ставка, за да се насърчи покупката с цел живеене, а не спекулация, каквито тенденции има в момента", обяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов.

Коментарите не закъсняха. Повечето експерти са на мнение, че държавата търси пари и се обръща към "най-лесната жертва" - хората на светло, които са спестявали за инвестиционен имот с цел да осигурят старините си, защото у нас алтернативите на имотите като инвестиция не са много.

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Наемите ще скочат и ще бъдат наказани хората, които са работили и спестявали

"В голяма степен вторият или третият имот е начин хората да си осигурят финансова независимост в пенсионна възраст, да дадат по-добър старт на децата си или да развиват малък семеен бизнес чрез отдаване под наем. Предложението за увеличение на данъка върху второ жилище не само ще бръкне директно в джоба на хиляди българи, но и ще влоши бизнес средата в страната. Единственото, което подобна мярка ще постигне, е да повиши цените на наемите, да натовари най-уязвимите групи и да забави развитието на сектор, който има съществен принос към икономиката и публичните приходи", коментира Калоян Иванов от "Демократи за силна България".

"Очевидно новата „борба с олигархията“ се свежда до това да бъдат наказани хората, които са работили, спестявали и инвестирали. Сякаш всеки успех е подозрителен, а всяко натрупано имущество над определен праг е доказателство за нещо нередно. Все повече оставам с впечатлението, че се въвежда концепцията за „справедливо забогатяване“ – някой друг да определя колко е допустимо да постигнеш и след коя граница вече трябва да бъдеш санкциониран с допълнителни данъци. Историята познава подобни подходи. Винаги се започва с разделянето на хората на „правилно“ и „неправилно“ успели. Винаги се намира група, която да бъде посочена като виновна за обществените проблеми. Днес това са собствениците на второ жилище, утре може да са предприемачите, а вдругиден – всеки, който е проявил повече труд, риск и предприемачески нюх от останалите. Някога такива хора са били наричани „кулаци“", допълва той.

Иванов има алтернативно предложение - всеки, който има повече от един чифт обувки, да плаща винетка за ходене по улиците. "Все пак на кого са му нужни повече от един чифт? В тази криза и дефицит е проява на лош вкус да имаш, а държавата да няма", пише още той.

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По думите му вместо да се създават условия за повече инвестиции, повече жилища и по-достъпни наеми, отново се предлага най-лесното решение – нов данък, нова тежест и нов удар върху хората, които създават стойност. "Това не е политика на растеж. Това е политика на завистта, облечена като социална справедливост", твърди Иванов.

Казусът с данъчните оценки

Някои експерти обърнаха внимание на казуса с данъчните оценки у нас, който според тях е по-подходящо пръв да намери решение.

"Властта заговори за вдигане на имотните данъци. Идеята за прогресивно облагане още не е развита в детайл, но едно е ясно: данъчните оценки в България са абсурдно ниски и не са актуализирани от 2009 година. А това създава сериозни изкривявания и проблеми. Друг е въпросът как се харчат постъпленията от данъци", твърди Щелян Калчев, инвеститор, предприемач и имотен консултант.

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"Последните ни сделки с инвестиционни имоти в София показват нещо шокиращо: средно данъчната оценка е 5,7 пъти по-ниска от реалната покупна цена. И това е преди ремонта, който правим. Представете си как изглежда това съотношение след един основен ремонт и реално повишаване на стойността. Тук идва големият въпрос. Ако държавата реши да вдигне данъците, кого трябва да засегне първо? Активния човек, който инвестира, поема риск, ремонтира и пуска имота обратно в икономиката? Или пасивния собственик, който държи квадратите заключени и чака пазарът да му качи стойността?", пита той.

Същия въпрос повдига и Жечко Димитров, изпълнителен директор на СФБ "Капиталов пазар" АД и управител на БИК "Капиталов пазар" ЕООД.

"Хората гласуваха за това управление и за това, че обещаха да не се вдигат данъци. Започнахте пак с повишаване на осигурителния доход?! Не правете глупости с въвеждане и на "прогресивно облагане" на недвижимите имоти. Доближете данъчните оценки до пазарните цени и намалете данъка пропорционално върху недвижимите имоти, така че хората да не плащат по-големи данъци. И пак ще се събират повече данъци заради легализиране на парите при покупка на жилище", призова той.

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"Когато държавата огладнее, тя отива при тези, които са видими, дисциплинирани, продуктивни"

"Първо щяха да орязват майчинството. После пак започна разговорът за прогресивен данък върху доходите. Днес видях, че Радев е казал, че иска да се облагат с по-високи данъци втория, третия и четвъртия и така нататък имот, т.е. по-високи данъци за имотите извън основното жилище. Ако гледаш всяко от тези неща поотделно, ще спориш дали е справедливо. Но ако ги подредиш едно след друго, картината става много по-ясна. Държавата търси пари. И това не е само български проблем. Това е нормалното поведение на държава, която години наред е обещавала все повече разходи, все повече пенсии, все повече социални плащания, все повече заплати на държавни служители и силовите структури, а после изведнъж се сблъсква с реалността, че сметката трябва да се плати от някого", коментира предприемачът и инвеститор Огнян Станоев.

По думите му в момента идеята е първото основно жилище да се облага по-ниско, а всяко следващо жилище - с по-висока ставка.

"И тук големият въпрос не е дали човек с пет апартамента трябва да плаща повече. Това е отделен спор. Големият въпрос е защо точно сега и защо посоката винаги е една и съща. Защото най-лесният човек за облагане е видимият човек. Човекът със заплата. Човекът с фирма. Човекът с имот. Човекът с банкови сметки. Човекът, който е на светло. Той не е достатъчно беден, за да бъде обект на популизма на политическата класа и не е достатъчно силен, за да си напише сам законите", категоричен е той.

Станоев обяснява, че държавата има нужда от пари и се обръща към най-удобния адресат - видимият, дисциплиниран и продуктивен човек:

"Истинската олигархия има вътрешни хора, структури, влияние и достатъчно начини да се защити. Сивата икономика пък е трудна за хващане. Пенсионерите са огромна електорална група. Държавната администрация е част от самата машина. Силовите структури пазят държавата. А социалните плащания, особено на хората от едно определено малцинство, са политическо минно поле заради изборите.

И така остава една удобна група — средната и високата средна класа. Хората с втори имот. Хората с малък бизнес. Хората с по-висок доход. Хората, които са спестявали, инвестирали и не са чакали държавата да ги спасява. И най-опасното е, че всяко такова нещо ще бъде продадено като справедливост: "Само богатите ще платят." "Само хората с повече имоти ще платят." "Само хората с високи доходи ще платят." "Ти, обикновеният българин, не се притеснявай, ние мислим за теб".

Същият човек, който 10 години е спестявал, за да купи имот, който да дава под наем и да подсигури малко живота си, днес започва да изглежда като удобна данъчна база.

Затова тук не гледай само конкретния данък и недей да се фокусираш въррху това. Той може да мине, може да не мине, може да бъде омекотен - няма значение. Гледай посоката.

Държавите ще стават все по-гладни, защото разходите им растат, хората нямат достатъчно деца, за да поддържат социалните плащания, а политиците не искат да режат там, където има много гласове.

И когато държавата огладнее, тя отива при тези, които са видими, дисциплинирани, продуктивни, с доходи и активи на светло, които не могат да скрият, но които не са достатъчно силни, за да и се противопоставят. И това е начинът, по който една икономика постепенно започва да умира. Не с криза, не с депресия, не с война, а с финансов популизъм".

Българинът няма други алтернативи за инвестиране

Редица коментатори са на мнение, че ходът наказва физическите лица, които инвестират в имоти, при положение, че те нямат други опции. По думите им у нас няма развит капиталов пазар, ликвидността на БФБ е недостатъчна, а тепърва ще се развива участие в пазара на ДЦК.

"Всяка данъчна тежест ще се пренесе директно върху потребителя и съответно ще направи имотите още по-недостъпни. Нещо повече, облагането на физически лица за имоти, закупени с цел инвестиция, ще ги направи по-трудни “за живеене”. Тези имоти се отдават под наем - краткосрочно и дългосрочно, по-висока данъчна тежест ще ги направи по-недостъпни за ползвателите им, тоест ще се “живее” по-малко в тях. Данъчната тежест за инвестирането в имот и сега не е ниска. При покупката му местния данък и нотариалните такси представляват около 4-4.5% от цената на имота. Следва данък сгради, данък при отдаване под наем, данък при продажба на имота през първите три години от придобиването му", коментира Михаил Кръстев, член на Съвета по икономически и публични политики.

Според него трябва да е ясно и кои групи хора се таргетират с тези мерки. "Физическите лица, които инвестират в имоти, нямат други опции. В България няма развит капиталов пазар, ликвидността на БФБ е абсурдна, тепърва ще се развива участие в пазара на ДЦК. Тоест наказваме малкото физически инвеститори", допълва той.

"Строителният бранш е отговорен за над 12% от БВП, осигурява пряка заетост на около 215 000 души и косвена на много повече, внася около 4 млрд евро годишно данъци. Местният данък при имотни сделки е основно перо в бюджета на много общини, където и без това процентът дофинансиране от централния бюджет е огромен. Когато говорим за “охлаждане”, трябва да знаем, че за доста хора, включително и фиска, ще е студен душ", категоричен е той.

Подобно мнение споделят и от партия "България може". "Държавата отново се готви да лекува симптомите, вместо причините. България е сред страните с най-бърз ръст на ипотечното кредитиране в Европа. Години наред банките раздават все повече кредити, парите в икономиката растат, инфлацията изяжда спестяванията на хората, а цените на имотите летят нагоре. И когато проблемът вече не може да бъде игнориран, вместо да се запита защо толкова много хора са принудени да търсят спасение в недвижимите имоти, държавата решава да атакува покупката на второ жилище", пишат в своя позиция от партията.

Според БМ е важно да си зададем един прост въпрос - ако в България имаше добре развит капиталов пазар, повече възможности за инвестиции в качествени компании, по-добри условия за дългосрочно спестяване и инвестиране, колко от тези средства щяха да отидат в имоти?

"Хората не купуват имоти само защото искат още един апартамент. Много от тях просто търсят начин да запазят стойността на спестяванията си в среда на висока инфлация и ограничени инвестиционни алтернативи. Вместо да създаде условия капиталът да се насочва към бизнеса, иновациите и финансовите пазари, държавата избира по-лесния път – да обяви инвеститорите за виновни и да ги третира като спекуланти. Истинският въпрос не е защо хората купуват второ жилище. Истинският въпрос е защо толкова много българи не виждат по-добро място за своите спестявания. Докато причините остават непокътнати, всяка нова мярка ще бъде просто пореден опит да се скрие проблемът, вместо да бъде решен", пише още в позицията.