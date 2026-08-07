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Маймуните в Скопие обичат сладолед на клечка: Вижте лятното им щастие (ВИДЕО)

07 август 2026, 16:27 часа 1083 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Маймуните в Скопие обичат сладолед на клечка: Вижте лятното им щастие (ВИДЕО)

Горещото време и висоте температури в Скопие влияят не толкова на човека, но и на животните. Именно затова в Зоопарка в Скопие се грижат всеки ден за своите любимци с вкусни летни напитки и сладоледи, съобщават от там в официалната си страница в социалната мрежа "Фейсбук". Оказва се, че те са любими на маймуните и от зоопарка споделят кадри, на които се вижда как маймуна ближе специално изработен сладолед на клечка

 

 

Кое е най-важното в жегите?

Главният гледач на зоопарка, Сашо Панчев, разказва как правят престоя на животните в местообитанията им по-приятен през този период, когато температурите навън достигат четиридесет градуса по Целзий, предаде македонската медия "Вечер". "Най-важното е да им сменяте водата два или три пъти на ден. Животните трябва да имат прясна и студена питейна вода", казва Панчев.

Къпане на слоницата и пингвини на климатик

От думите на Панчев стана ясно, че слоницата Даела обича да се къпе и обожава, когато я пръскат с вода. Главният пазач на зоопарка заявява, че пингвините имат хладно помещение, което е климатизирано. „В изключително горещите дни пингвините се заключват в стаята, където имат и студена вода“, обяснява Панчев и добавя, че вътрешните местообитания на маймуните също са климатизирани. ОЩЕ: Зоологическа градина отвори спешно отделение за ранени птици (СНИМКИ)

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Зоопарк Скопие Маймуни слон Северна Македония горещо време пингвини
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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