Кой американски щат внася най-много стоки от България?

Американският щат Калифорния има най-развити търговски взаимоотношения с България, както по отношение на вноса на стоки, така и при износа. Това става ясно от доклада „Трансатлантическата икономика 2022 г.“, представен вчера в Брюксел от Американската търговска камара към ЕС (AmChamEU) и Търговската камара на САЩ.

Според доклада, който разглежда данните за България за 2020 година, българският износ за САЩ оформя 2% от общия износ на страната ни. През разглежданата година, България е изнесла стоки за американския пазар на обща стойност 848 млн. долара, докато вносът на щатски стоки у нас възлиза на 375 млн. долара.

Изнасяме повече за САЩ Българският износ към САЩ нараства с близо 42% на годишна база за първите единадесет месеца на миналата 2021 година, сочат предварителн... Прочети повече

Американският щат Калифорния е внесъл най-много стоки от България през съответната година, като вносът достига 70.7 млн. долара. Челната петица се допълва от Мисури (внос за 66.5 млн. долара), Ню Йорк (65 млн. долара), Северна Каролина (63.2 млн. долара) и Ню Джърси (48.4 млн. долара).

В същото време, отново Калифорния оглавява подреждането за най-висок обем изнесени стоки към България – износ за 93.2 млн. долара през 2020 година. Това означава, че при все положителния търговски баланс със САЩ, конкретно при търговията с Калифорния, страната ни отчита отрицателен баланс. Челната петица по износ към България се допълва от Тексас (57.3 млн. долара), Ню Йорк (20.4 млн. долара), Айова (18.5 млн. долара) и Невада (18.5 млн. долара).

През 2020 година, най-висок дял от българския износ за САЩ заемат следните стоки:

компютри и електронно оборудване (износ за 137.9 млн. долара);

химически продукти и изделия (127.3 млн. долара);

зърно (95.1 млн. долара);

машини и оборудване (85.7 млн. долара);

електронно оборудване и части (61.1 млн. долара);

Изнесените стоките с най-голям дял от САЩ за България са през 2020 година са:

машини и оборудване (133.6 млн. долара);

компютри и електроника (55.3 млн. долара);

минно оборудване (31.9 млн. долара);

транспортно оборудване (30,4 млн. долара);

електронно оборудване и части (17,2 млн. долара);

По отношение на услугите, САЩ са изнесли за България услуги в размер на 362 млн. долара, докато страната ни е изнесла услуги за САЩ в размер на 396 млн. долара.

Източник: The Transatlantic Economy 2022: Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe

Според изследването, инвестициите на САЩ в България през разглежданата година възлизат на 608 млн. долара (спад от 756 млн. през 2019 г.), а на България в САЩ – на 48 млн. долара (ръст спрямо 30 млн. за 2018 г.). Пряко заетите в американски компании у нас са 9 653 души, а български компании са наели 281 души в САЩ, сочи докладът.

Още: Българският износ нарасна с ¼ през миналата година