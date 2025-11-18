Колко плащаме за гориво в България и на Балканите: Телевизионна проверка

Колко плащаме за гориво у нас и на Балканите? Екип на bTV направи проверка каква е цената на горивото в България, съпоставена с цената на бензина и дизела в Гърция, Сърбия, Румъния, Турция и Северна Македония. Важното да се отбележи, че обявените цени са в лева, тъй като телевизионната проверка има за цел да покаже колко плащаме и у нас и каква би била цената в лева и в другите държави.

Колко плащаме у нас и на Балканите?

Снимка: Freepik.com

Проучването показва, че в България цената на горивото е най-ниско. У нас за литър бензин А95 плащаме 2.38 лв. Най-скъп е бензинът в Гърция – 3.31 лв. за литър гориво, следван от Сърбия с около 2.90 лв. В Румъния хората плащат за бензин 2.94 лв.

В Северна Македония също се оказва, че горивото е евтино – 2.37 лв.

Най-ниска е цената на бензина в Турция – 2.18 лв.

Проверката е обхванала и цената на дизела. Най-скъп дизел плащат хората в Сърбия - 3.36 лв. за литър дизел, в Румъния – 3.09 лв., в Гърция – 2.91 лв., в България – 2.46 лв. Най-евтин дизел плащат хората в Турция – 2.34 лв. и в Северна Македония – 2.29 лв.

Съпоставка обаче с доходите в съответните държави т.е. колко литра бензин може да си купиш съответно с българската минимална заплата в България, с гръцката - в Гърция, с турската - в Турция и т.н., няма.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива призова от студиото на bTV управляващите да разрешат износа на дизелово гориво, за да може цената в Югоизточна Европа на дизела да падне поне с малко. Той призова обществото да не се презапасява с гориво.

Освен това, Хаджидимитров поиска особения управител в "Лукойл" да започне да контролира търговете за внасяне на суров нефт в България. Причината - да не се допуска руски нефт да се обработва в рафинерията в Бургас. "Не сме притеснени, че няма да има доставки на горива, защото рафинерията е препълнена", сигурен е Хаджидимитров.

