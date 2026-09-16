"Колко трябва да стане цената на горивата, за да се събуди правителството": Асен Василев призова за компенсации (ВИДЕО)

"В момента вече сме на 1,92 евро, колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг, на който обърна внимание, че Саудитска Арабия ограничава доставките на нефт за Европа и прогнозира, че между сега и края на годината можем да очакваме допълнително увеличение на цената на дизела и на бензина по бензиноколонките извън това, което вече имаме.

Лидерът на "Продължаваме промяната" напомни, че през 2022 г. цената на дизела е била 1,62 евро, а правителството е дало компенсация, а сега тя достига 1,92 евро.

"Тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Тук става въпрос, че при 1,92 евро дизел започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок, не само заради петрола", смята Василев.

Задава се инфлационен шок

Василев обърна внимание, че се задава е много сериозен инфлационен шок по линия на зърно и от там на храни, по линия на петрол и от там на горива.

"Ако тази криза бъде изпусната, ако правителството изпусне тази криза - няма да може да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация", добави още бившият финансов министър. ОЩЕ: "20 евроцента за литър бензин": ДБ призова Радев за компенсации за горивата (ВИДЕО)