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"Най-високите цени на горивата в българската история": Според последния финансов министър правителството бездейства

16 септември 2026, 11:00 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Най-високите цени на горивата в българската история": Според последния финансов министър правителството бездейства

Дизелът надминава 1,90 евро на литър. Това са най-високите цени на горивата в българската история - и въпросът е какво прави българското правителство? До колкото разбирам от разнопосочните им изявления - нищо.

Такова мнение изрази Георги Клисурски, бивш служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров, според който настоящата власт не полага достатъчно усилия, за да разрешиенергийната криза.

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"Държавата засега наблюдава"

Той припомни какво са направили от служебния кабинет на Андрей Гюров, когато през март избухна военният конфликт в Близкия изток.

"Не чакахме. Мигновено създадохме Щаб за ценова стабилност към Министерския съвет. НАП, Агенция „Митници“ и регулаторите събираха всеки ден данни за продажбите, маржовете и цените на горивата. Всеки гражданин можеше да ги следи в реално време на сайта на НАП и да знае какво да очаква. Въведохме целева подкрепа от 20 евро на месец за хората с най-ниски доходи, която се задейства при цена на горивата над 1,60 евро в три поредни дни. Това е първата таргетирана социална мярка в българската история (тоест парите не се “раздават” на калпак на всички, а само на реално нуждаещите се). През април и май тази политика бе давана като пример от Международния валутен фонд на други европейски държави за адекватна социална подкрепа в кризата с цените на горивата", написа Клисурски.

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"Разработихме три сценария за икономиката (базов, лош и системен), всеки със свой пакет мерки за бизнеса. Отказахме “хеликоптерните пари”, защото не спират инфлацията и тласкат бюджета към фискална криза. Подкрепата трябва да е временна, целева и насочена към транспорта, земеделието, храните и ликвидността на малкия бизнес. За да бъде пресечна инфлацията в нейния зародиш", добави още той.

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По думите му днес инфлацията отново тръгва нагоре - над 5% на годишна база.

"В следващите седмици цените на горивата може да продължат да се покачват и да надминат 2 евро на литър. Всяко зареждане на резервоара ще ни струва между 10 и 20 евро повече. Следва верижно поскъпване на транспорта, храните и всичко, което пътува с камион. Кризата няма да отшуми за два дни. А държавата засега наблюдава. Истинските държавници управляват с действия, не с думи", категоричен е Клисурски.

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Горива дизел енергийна криза Георги Клисурски
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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