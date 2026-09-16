Провал за индустрията и Тръмп: Сенатът на САЩ не можа да приеме закон за криптовалутите

Американският сенат не успя да придвижи всеобхватното законодателство за криптовалутите, подкрепено от президента Доналд Тръмп. Този развой се счита за сериозен удар за компаниите за цифрови активи и републиканците, които подкрепяха законопроекта в продължение на месеци, информира Reuters.

Законопроектът, наречен "Закон за яснота“, не достигна прага от 60 гласа, необходим за приемането на повечето законодателни актове в 100-местната камара, тъй като четирима републикански сенатори – Джери Моран, Сюзън Колинс, Джош Хоули и Том Тилис – се присъединиха към всички демократи, гласувайки против него.

Гласуването на практика замрази законопроекта, тъй като Конгресът ще напусне Вашингтон този месец преди междинните избори през ноември, на които колегите на Тръмп, републиканци, се борят да запазят контрола си над Камарата на представителите и Сената.

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Провалът на инициативата

В неделя вечерта републиканците в Сената публикуваха нов текст на законопроекта в последен опит да отговорят на опасенията на банковата индустрия и някои демократи, но противниците им не се поддадоха на това.

Законът за яснота имаше за цел да създаде регулаторна рамка за цифровите активи, която според крипто компаниите би ги поставила на по-солидна правна основа. Индустрията похарчи стотици милиони долари за кампания за ускоряване на приемането на законопроекта.

Тръмп, който е спечелил над 1,4 милиарда долара от крипто начинанията на семейството си, също настояваше Конгресът да го приеме, предаде Фокус.

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Неговите регулатори, по-специално Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ, сега ще бъдат в позиция да запълнят празнината в политиката за криптовалутите, но усилията за създаване на благоприятни правила за индустрията на цифровите активи биха могли да се окажат предизвикателство.

Според експерти от индустрията само Конгресът може да създаде трайна регулаторна рамка. Без законодателство, регулациите ще бъдат уязвими към променящия се политически климат и съдебните предизвикателства, създавайки трайни опасности за крипто индустрията.