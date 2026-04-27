Компенсации за горивата: Явор Гечев обяви и мерки срещу спекулата при цените на храните

От нашата политическа формация очаквайте праволинейност. Ние предпочитаме да работим, отколкото само да говорим. Към момента активно се работи по мерките, засягащи цените на храните, на горивата, подготвят се и съответните законови инициативи. По отношение на горивата поясни, че се подготвят компенсации. Това каза избраният за депутат от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на Нова телевизия.

По негови думи има търговци, които са използвали нелоялни практики, за да увеличат цените. "В тази връзка трябва да се установи и как са работили регулаторите и агенциите", обясни той.

Относно качеството на храните Гечев каза, че ще бъдат продължени някои полезни политики, като ще бъдат предприети и още.

Той увери, че това, което са поели като ангажимент, ще се случи. "Ще бъде реформиран настоящият модел на управление, ще бъде върнато доверието към институциите, ще има мерки по отношение на цените, ще се работи за съдебната реформа", заяви той.

Гечев засегна и темата със съдебната реформа, като каза, че изборът на членове на ВСС трябва да бъде прозрачен. Според него трябва да има сериозна промяна в съдебната власт, за да се върне доверието на хората в нея.