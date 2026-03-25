"Ще платим цената": Бивш земеделски министър с прогноза може ли да има криза с храните

Не, няма опасност да стигнем до продоволствена криза, но ще платим цената. Земеделието не е в най-добрата си форма. Имаме много големи залежи на пшеница. Този сектор също става кризисен. Тази криза можеше да я преживеем нормално, ако бяхме взели мерки по предходните. Ние изтървахме цените при въвеждане на еврото. Това посочи Явор Гечев от листата на КП "Прогресивна България" в ефира на Нова телевизия.

Според него най-добрата мярка е войната да спре. Това, което по думите му може сега да се направи, е да се въведат частични компенсации по отношение на горивата, тъй като най-големите потребители на горива са земеделието и транспорта, а това се отразява нататък по веригата.

Бившият земеделски министър смята, че ако войната продължи, ще трябва да има и компенсации за бизнеса. „Продукцията ще стане толкова голяма, че тя няма да може да се продаде и ще се стигне до фалити. Държавата вече не може да покрие цялата разлика в загубите“, каза той.

За вота и бъдещите партньори

Гечев беше категоричен, че те ще се борят да имат над 120 депутата. А на въпрос кой е евентуалния им партньор отговори, че най-близо до тях са българските граждани.

„Ние ще се борим да демонтираме този модел. Ако Бойко Борисов иска да подкрепи нещо, което ние сме предложили, ние няма как да го спрем“, каза той.

Попитан Румен Радев ли ще е премиер, ако те спечелят изборите, той отговори: „Да. Но той е работохолик и ще е много трудно за всички. Категорично той взима всички решения“, каза Гечев.