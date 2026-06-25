Край с "авантата" със семейните ипотеки в Русия

Русия ще затегне условията на семейните ипотеки, като намали преференциалната лихва до 15 години. След този период лихвата вече няма да бъде субсидирана и ще бъде повишена до пазарното ниво, като ще бъде обвързана с руската основна лихва. Новите условия се планират да бъдат въведени на 1 юли - това твърди руското издание "Известия", позовавайки се на вътрешна информация и документи, изпратени до банките в Руската федерация.

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В момента средният срок на преференциалната лихва по жилищните ипотеки в Русия надхвърля 26 години.

В момента руските финансови институции отпускат семейни ипотеки с лихва 6% годишно, но пазарните лихви по жилищните кредити са значително по-високи.

Също така, съгласно актуализираната руска държавна програма, условията на жилищните кредити ще зависят от региона, където се закупува жилището, и броя на децата в семейството: лихвата може да варира от 2% до 12% годишно и да става по-ниска с броя на родените деца.

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