Знакови министри на Радев - пари, къщи, коли: Демерджиев се набива на очи с 400 000 евро в брой

В очакване на новата Антикорупционна комисия (КПК), която трябва да бъде окончателно оформена тази есен (уж), излязоха и имуществените декларации на заемащите или заемали публични длъжности в България за 2025 година. Actualno.com реши да прегледа декларациите на по-важните по наша преценка министри и какво пише в тях.

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МВР

Сегашният вътрешен министър Иван Демерджиев е вписал собственост в 3 апартамента, 4 парцела, гараж и две къщи с двор в Симеоновград, които са големи 1000 квадрата и 1500 квадрата. В тях обаче Демерджиев държи по 1/6 идеална част, като те са дошли в имотното му портфолио през 2020 година. През 2023 година Демерджиев е купил 3 парцела от 3104 квадрата в Марково, 366 квадрата в Брестовица и 618 квадрата в Брестовица, съответно за 21 292 евро, 16 746 евро и 28 275 евро. Трите апартамента и гаражът са в Пловдив, те са семейна имуществена собственост, като общата сума за тях, която Демерджиев е вписал, е 35 000 евро. Отделно, пак като семейна имуществена собственост сегашният МВР министър има цели 8 ниви, 4 от които в село Васил Левски, има по 1 в Марково, Брестовица, Троян и Симеоновград. Общата цена, платена от министъра, е 5859 евро, според декларацията.

Демерджиев има и 3 автомобила - "Сузуки", "Форд" и "Мерцедес", като е обявил в тази декларация цена за придобиване само на последния: 3000 евро, през 2012 година. В другите 2 коли той има по 1/6 дял, а "Мерцедесът" е семейна имуществена собственост.

Доста интересно – Демерджиев е декларирал, че разполага с 400 000 евро в брой (налични парични средства). И още – с 265 892 евро в банка в България. Има и две парични вземания по договори за заем и цесия – за 60 000 евро и 84 874 евро съответно. Но има и ипотечен кредит от 68 845 евро, както и три кредитни карти – за 2500 евро, за 25 573 евро и за 4350 евро.

Вътрешният министър има дял и в "Индъстриал Пропъртис Дивелъпмънт", за което той е декларирал, че към назначаването си в длъжност на МВР министър има дял и е имал такъв 12 месеца преди назначаването също е имал, докато жена му Анета е с дялове в други 5 компании.

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(Даниел Митов)

Какво е имуществото на предшественика на Демерджиев Даниел Митов (не броим служебното правителство на Андрей Гюров) – вътрешен министър в редовното правителство на Росен Желязков? Според декларацията му, той има 3 банкови сметки – за 102 878 лева, 8341 долара и 9000 евро, като първата и третата са формирани от заплата (според твърдяното от Митов), а втората – от спестявания. Годишната му данъчна основа за трудови доходи е 28 128 лева, т.е. месечната е 2344 лева. Жена му Мелани има сметка от 22 032 лева и 1913 паунда.

Финансите на държавните финансисти

Сегашният финансов министър Гълъб Донев беше началник на кабинета на Румен Радев през 2025 година, докато Радев още беше президент, но декларацията е в качеството му на вицепремиер и министър на финансите. Донев декларира къща с двор (408 квадрата), вила (880), половин идеална част от гараж и от офис, а отделно има декларирани в четири графи имоти и на името на съпругата му Нели. Интересен факт – в тази декларация Донев не е вписал цена на придобиване в евро за къщата с двор и вилата (и за идеалната част от гаража), но на името му и на името на съпругата му има апартамент от 117 квадрата в Черноморец, купен през 2023 година за 90 499 евро. Още малко над 102 000 евро двамата са дали за офис от 98 квадрата в София.

В брой Донев е декларирал 10 000 евро, а по банка – още 135 000. Жена му е декларирала 50 000 евро в банкова сметка. Донев обаче има ипотечен кредит за 250 000 евро, с лихва 2,5%, кредитна карта с лимит от 10 000 евро и 2% лихва и лизинг за закупуване на кола – 10 000 евро, с 8% лихва.

(Гълъб Донев)

За сравнение, предишният редовен финансов министър Теменужка Петкова е декларирала цели 13 графи с имоти – само за един обаче 100% са нейни, апартамент от 59 квадрата в София, който е получила по наследство според декларацията. Всичко друго декларирано е определен процент от идеалната част, като от 13-те графи 5 са посветени на имущество на съпруга ѝ Иван. По наследство Петкова има още 7/8 идеална част от къща от 64 квадрата и 7/8 идеална част от двор от 1200 квадрата. Купила е и 50% идеална част от апартамент от 144 квадрата в София през 2022 година, за 161 568 евро, другите 50% са на мъжа ѝ. Произходът на парите – заплата плюс предоставен апартамент т.е. осигурени от работодателя пари за наем. През 2022 година Петкова беше депутат от ГЕРБ. Петкова има и 50% в семейната кола, "Тойота РАВ 4", като е дала 23 519 евро за целта.

Като пари в брой, бившият финансов министър е посочил, че има 91 300, докато съпругът на Петкова е с 9800. В банка Петкова държи 50 013 евро, докато мъжът ѝ има 3 сметки – 66 550 евро, 12 249 евро и 71 572 евро.

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(Теменужка Петкова)

Малко външни работи

Външният ни министър Велислава Петрова е подала входяща имуществена декларация на 8 юни, 2026 година. От нея личи, че има апартамент от 62 квадрата в Сандански, като не е посочена цена на придобиване. Няма и пари в брой, а в банка има 3 сметки – 50 177 евро, 24 479 евро и 4195 евро (тази е в България, другите са в чужбина). Съпругът ѝ Иван има 4 банкови сметки – 20 298 евро (тази е в България, другите са в чужбина), 3010 евро, 32 683 евро и 65 526 евро. И двамата имат вложения в инвестиционни фондове зад граница, като вложенията са в швейцарски франкове и долари – това на външния ни министър е 21 649 швейцарски франка, докато съпругът ѝ има 3 инвестиции в различни фондове (29 804 франка, 36 980 франка и 74 535 долара). Петрова има да връща заем от 40 334 евро, а мъжът ѝ – от 188 688 евро.

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(Велислава Петрова)

СНИМКИ: БГНЕС