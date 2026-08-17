Войната в Украйна:

Барселона окончателно взе португалец, който изпусна преди години

17 август 2026, 15:48 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона окончателно взе португалец, който изпусна преди години

Барселона е на път да осъществи още един много ценен трансфер. Каталунците изграждат много силен отбор за следващия сезон, като успяха да задържат и повечето си ключови фигури на "Камп Ноу". Към този списък можем да добавим и Жоао Кансело, който тъкмо пристигна в Барселона, за да се присъедини към отбора. Португалецът изкара два периода под наем в клуба, като след първия не остана за постояно, но сега се е разбрал с каталунците.

Жоао Кансело: "Най-накрая съм там, където искам да бъда"

Жоао Кансело беше основна част както от защитата, така и от атаката на Барселона през миналия сезон. Той е сред любимците на старши треньора Ханзи Флик и се превърна в основна фигура за каталунците. След като неговото бъдеще не беше ясно, сега португалецът е по-близо от всякога до постоянен трансфер на "Камп Ноу". В последните минути той пристигна в Барселона, за да се присъедини обратно към "блаугранас". Ето и едни от първите му думи пред медиите: "Имаме топ отбор този сезон. Най-накрая съм там, където искам да бъда. Вече тренирах усилено една седмица, за да бъда готов за Барселона".

Още: Най-накрая: Барселона осъществи трансфера на годината

Жоао Кансело

Кансело игра под наем в Барселона 

Жоао Кансело игра за Барселона за пръв път през сезон 2023/24. Тогава той записа 42 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции. Желанието и на двете страни беше португалецът да остане на "Камп Ноу" още тогава, но каталунците нямаха финансовата възможност да го задържат. Кансело изигра и втората част от миналия сезон под наем в Барселона, като отново се представи добре - 23 мача, 2 гола и 4 асистенции. И този път Барселона ще го задържи като совбоден агент. Португалецът имаше още 1 година от договора си с Ал Хилал, но контрактът беше прекратен предварително.

Още: Шампионът Арсенал протяга ръка към изхвърлен от Ливърпул

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Барселона Летен трансферен прозорец Жоао Кансело Ал Хилал
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес