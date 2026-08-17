Барселона окончателно взе португалец, който изпусна преди години

Барселона е на път да осъществи още един много ценен трансфер. Каталунците изграждат много силен отбор за следващия сезон, като успяха да задържат и повечето си ключови фигури на "Камп Ноу". Към този списък можем да добавим и Жоао Кансело, който тъкмо пристигна в Барселона, за да се присъедини към отбора. Португалецът изкара два периода под наем в клуба, като след първия не остана за постояно, но сега се е разбрал с каталунците.

Жоао Кансело: "Най-накрая съм там, където искам да бъда"

Жоао Кансело беше основна част както от защитата, така и от атаката на Барселона през миналия сезон. Той е сред любимците на старши треньора Ханзи Флик и се превърна в основна фигура за каталунците. След като неговото бъдеще не беше ясно, сега португалецът е по-близо от всякога до постоянен трансфер на "Камп Ноу". В последните минути той пристигна в Барселона, за да се присъедини обратно към "блаугранас". Ето и едни от първите му думи пред медиите: "Имаме топ отбор този сезон. Най-накрая съм там, където искам да бъда. Вече тренирах усилено една седмица, за да бъда готов за Барселона".

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Кансело игра под наем в Барселона

Жоао Кансело игра за Барселона за пръв път през сезон 2023/24. Тогава той записа 42 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции. Желанието и на двете страни беше португалецът да остане на "Камп Ноу" още тогава, но каталунците нямаха финансовата възможност да го задържат. Кансело изигра и втората част от миналия сезон под наем в Барселона, като отново се представи добре - 23 мача, 2 гола и 4 асистенции. И този път Барселона ще го задържи като совбоден агент. Португалецът имаше още 1 година от договора си с Ал Хилал, но контрактът беше прекратен предварително.

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