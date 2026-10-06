Край с редица публични данни за търговията с бензин и дизел на борсата в Санкт Петербург

Борсата в Санкт Петербург спира да публикува данни за търговията с петролни продукти от 6 октомври, след като беше задължена да го направи с указ на руския диктатор Владимир Путин. Спира се подаването на определени данни за търговията с бензин и дизелово гориво, като ръководството на борсата го обяви официално.

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Борсата вече няма да публикува информация за обема и броя на сключените договори, информация назад във времето за плановете за продажби на бензин и дизелово гориво, както и дневни/месечни бюлетини с резултати от търговията в раздел "Петролни продукти", включително назад във времето (исторически).

Путин преди това подписа указ, ограничаващ определена информация за горивния и енергиен сектор на Русия. Указът се отнася до износа на стоки от юридически лица, включително наименованията и количествата на изнасяните стоки, информация за цената, продавачите и купувачите, процедурата за взаимни разплащания по договори, номерата на превозните средства и контейнерите, посоките на доставка и транспортните маршрути, имената на морските терминали и техните оператори, както и датата и часа на започване и край на търговската операция.

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