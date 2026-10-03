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Написал нецензурен въпрос към Путин къде е бензинът влезе в затвора

03 октомври 2026, 7:50 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Написал нецензурен въпрос към Путин къде е бензинът влезе в затвора

Жител на Санкт Петербург влезе в ареста за 5 дни, след като съдът реши, че със свой надпис в асансьор той е обидил руския диктатор Владимир Путин. По-конкретно за надписа - обвиненият Дмитрий Кузнецов е написал "искане" към Путин да каже "къде е местоположението на въглеводородното гориво". С други думи, къде има бензин и дизел - от днес, 3 октомври, ограничения за зареждане официално влязоха в сила в пореден регион на Руската федерация, по-точно Орловска област и то след като вчера руският вицепремиер Александър Новак обясняваше как вече нямало проблеми с дизела, само "малко" с бензина - ОЩЕ: Украйна удари най-големия полигон за изстрелване на руски дронове. Русия уцели Северния мост в Киев (ВИДЕО)

Решението за петте дни арест е взето от Виборгския окръжен съд на Санкт Петербург. Според уебсайта на съда, заповедта за арест е издадена на 2 октомври, съобщава Mediazona.

Обединената пресслужба на града уточни, че Кузнецов е оставил бележката в асансьор на 12 септември в 15:36 ч.: "Кузнецов, докато е бил в асансьора, използвайки неприличен и изразителен език, се е обърнал към държавния глава с искане относно местонахождението на въглеводородно гориво. Кузнецов е написал искането на стената с черен маркер".

В крайна сметка обвиненият се е признал за виновен и е заявил пред съда, че "разбира какво е направил и няма да позволи нещо подобно да се случи отново". Какво точно е написал в асансьора, не е известно.

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Путин Санкт Петербург руски бензин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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