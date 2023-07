Кристалина Георгиева: Криптоактивите биха могли да заменят официалните валути

Тя сподели информация на МВФ как правителствата могат да защитят своите икономики, като възприемат всеобхватен политически подход към крипто.

Подходът на фонда включва три ключови стълба: стабилна макрополитическа основа, ясно правно третиране и подробни правила и ефективно прилагане. ОЩЕ: Кристалина Георгиева: Светът очаква от Г-20 действия срещу инфлацията

От фонда обръщат внимание, че защитата срещу подмяната на суверенните валути е поддържането на стабилни, надеждни национални институции.

От МВФ съветват да не се предоставя на криптоактивите официална валута или статут на законно платежно средство, за да се защити националния суверенитет. ОЩЕ: Как да научите повече за крипто валутите?

Crypto assets could potentially replace official currencies and significantly impact countries’ economic policies. Read how governments can safeguard their economies by adopting a comprehensive policy approach to crypto.