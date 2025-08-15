Войната в Украйна:

Стана ясно какъв е доходът на лице от домакинство в България през второто тримесечие

15 август 2025, 15:35 часа 250 прочитания 0 коментара
Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство в България през второто тримесечие на 2025 г. е 3620 лв. и нараства с 12,6 на сто спрямо същия период на 2024 година. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ). В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58,3 на сто), следван от доходите от пенсии (28,3 на сто) и от самостоятелна заетост (7,6 на сто).

Общ доход

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2,1 процентни пункта, от самостоятелна заетост - с 0,3 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0,8 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. доходите средно на лице от домакинство по източници се променят, както следва:

- от работна заплата нарастват от 1808 на 2110 лв. (с 16,7 на сто);

- от самостоятелна заетост се увеличават от 235 на 275 лв. (със 17 на сто);

- от пенсии се увеличават от 935 на 1023 лв. (с 9,4 на сто);

- от социални обезщетения и помощи намаляват от 71 на 55 лв. (с 22 на сто).

През второто тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,7 на сто, а делът на дохода от натура - 0,3 на сто.

Общ разход 

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е 3157 лв. и се увеличава с 11,7 на сто спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30,1 на сто), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15,9 на сто), за жилище (14,7 на сто), и за транспорт и съобщения (11 на сто).

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0,6 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 1,1 процентни пункта, за жилище - с 0,7 процентни пункта, а за здравеопазване намалява с 1,1 процентни пункта, отчита националната статистика.

