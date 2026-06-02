Невиждана от 32 месеца: България продължава да е страната с най-висока инфлация в еврозоната

В България инфлацията през май нараства с 6,3 на сто на годишна база, според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Това сочат най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. Така България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната, а резултатът е най-големият темп на растеж на потребителските цени у нас от септември 2023 г.

Месечната инфлация в България възлиза на 0,3 на сто, отчита европейската статистическа агенция.

През април годишната инфлация в България се покачи рязко до 6 на сто, а месечната – до 1,8 на сто, според Евростат.

Инфлацията в еврозоната

Страните от еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май след България са Литва (5,1 на сто) и Гърция (5 на сто).

С най-ниски стойности са Малта (2,1 на сто), Германия (2,7 на сто) и Франция (2,8 на сто).

Инфлацията в еврозоната достига 3,2 на сто през май на годишна основа, което също е максимум за показателя от септември 2023 г.

През април потребителските цени в страните от еврозоната се покачиха с 3 на сто.

Отнесено към предходния месец, през май инфлацията във валутната зона е 0,1 на сто.

С най-значителен принос за инфлацията в еврозоната през май е сектор енергетика, в който цените отбелязват ръст с 10,9 на сто след 10,8 на сто през април, следван от услугите (3,5 на сто след 3 на сто), хранителните продукти, алкохола и тютюневите изделия (2 на сто след 2,4 на сто) и неенергийните промишлени стоки (0,9 на сто след 0,8 на сто).