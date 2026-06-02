Мантинели за 90 млн. евро: Сигнал, че кабинетът "Радев" връща практики "инхаус" от кабинета "Борисов"

За връщане на практиките на инхаус процедурите и за заобикаляне на Закона за обществените поръчки чрез вътрешно възлагане на държавната фирма "Автомагистрали" АЕД, алармират от Института по пътна безопасност (ИПБ), който беше основан от бившия шеф на КАТ-София Богдан Милчев. Според института става въпрос за процедури по подмяна на мантинели на стойност 90 млн. евро през Агенция "Пътна инфраструктура".

Според ИПБ, това много прилича на практиката, при която при правителствата на ГЕРБ магистрала "Хемус" се строеше по метода "инхаус" – формално, изпълнителят беше държавното дружество "Автомагистрали", което обаче наемаше частни фирми за подизпълнители и им даваше огромни аванси. Около строежа на АМ "Хемус" бяха направени разкрития за злоупотреби, основно от бившия вътрешен министър Бойко Рашков, довели до разследване на прокуратурата - засега в съда нищо не се случва.

Служебното правителство на Андрей Гюров освети една подобна поръчка за мантинели на стойност 500 млн. евро през АПИ, поради съмнения за потенциално неправомерни решения.

По информация на финансовия министър Георги Клисурски там цените потенциално са превишавали прогнозните стойности по параметрите на поръчката. ОЩЕ: Близо 1 милиард лева за мантинели: АПИ обяви обществена поръчка

Твърденията на ИПБ за новата власт

Според института, новият министър на регионалното развитие Иван Шишков е свалил съществуващите техически задания за мантинели по магистралите, но до-ден днешен по тяхна инфомация не е публикувал нито едно ново задание, като според тях той тихомълком ги е върнал.

Те дори наричат случая нова схема "Хемус 2".

"Под прикритието на МРРБ: Министър Шишков разиграва пиар театри пред камерите, докато зад гърба на обществото 90 милиона евро се пренасочват тихомълком през държавната фирма "Автомагистрали" към "правилните" частни субекти!", пишат от Института по пътна безопасност в съобщение до медиите.

Ето защо от Института настояват за незабавно спиране на скритото раздаване на милиони през "Автомагистрали" ЕАД.

Въпросите към МРРБ

По повод твърденията на Института по пътна безопасност Actualno.com се обърна към МРРБ за информация дали се правят процедури без търгове и с плащане на аванси, има ли връщане на практиката за инхаус процедури при строителството и ремонти на пътища и магистрали, както и повече подробности за обществени поръчки за строежи или ремонти на магистрали. Очакваме скоро отговор - ОЩЕ: Мантинели за половин милиард евро и осем пъти по-скъпи тестове за рак: Министри алармират за скандални обществени поръчки