Най-голямата икономика в Европа вече изпитва недостиг на суровини

02 юни 2026, 10:25 часа 387 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Най-голямата икономика на Стария континент, германската, вече трудно се снабдява с междинни продукти за преработвателната си промишленост. През май 15,9% от фирмите в сектора са отчели затруднения в доставките на тези продукти, които се влагат в готовите изделия. Този дял се е увеличил спрямо април, когато достигна 13,8%, сочат данните от проучване на мюнхенския институт „Ифо“ (Ifo).

„Веригите на доставки остават обтегнати“, казва Клаус Волрабе, ръководител на отдела за проучвания в института. „Особено отраслите с голямо търсене на нефто- и енергоемки междинни продукти усещат последиците от геополитическото напрежение“, обясни той, цитиран от БТА. 

Химическата промишленост в Германия е засегната сериозно, като 31,2% от фирмите съобщават за недостиг на материали. Аналогична е ситуацията за производителите на изделия от каучук и пластмаса, където 23,7% от компаниите изпитват затруднения при доставките на междинни продукти. 

В сектора на електрониката около една от всеки четири фирми съобщава за проблеми с доставките на материали. В автомобилната промишленост този дял е сравнително нисък – 10%, сочи проучването. 

„В сравнение с дългосрочната средна стойност преди 2020 г., която за цялата индустрия бе около 5%, данните са тревожно високи“, коментира Волрабе.

Той прогнозира, че много компании вероятно ще намалят производството си в резултат на тези затруднения. 

Нефт Горива Германия петрол суровини преработваща промишленост икономика
Елена Страхилова
