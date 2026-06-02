Мисията невъзможна: Обещанията за 15% по-евтини храни са илюзия

Не вярвам, че цените на храните могат да паднат с 15%. Това мнение изрази изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов в ефира на Нова телевизия. Той изрази силен скептицизъм към очакванията за значително поевтиняване на хранителните продукти и нарече подобни обещания нереалистични. Според експерта пазарът трябва да бъде оставен да функционира свободно.

Михайлов подчерта, че ролята на държавата е да създава правила и регулации, без да се намесва пряко в процесите, установени в рамките на Европейския съюз.

Той отбеляза, че в подготвяните законодателни промени има добри идеи за подкрепа на българските производители, които често са в по-неизгодна позиция при преговорите с големите търговски вериги. "Нашата пазарна сила е по-малка и преговорната ни позиция е значително по-слаба. Всяка година се договарят цени между производителите и търговските вериги, но за съжаление с всяка изминала година тези цени стават все по-ниски", посочи той.

По думите му постоянният натиск върху изкупните цени принуждава производителите да свиват себестойността на продукцията си, което в крайна сметка крие риск да се отрази негативно върху качеството на храните на пазара. Той допълни, че Европейският съюз също активно работи срещу подобни нелоялни търговски практики, тъй като съществува реален риск родните производители да бъдат изтласкани от пазара от по-конкурентни вносни стоки.

Изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите представи и актуални данни за сектора, според които българските производители осигуряват около 40% от пазара на свинско месо в страната.

Въпреки производствения рекорд, вътрешният пазар остава сериозно зависим от чужди стоки, тъй като родното производство не може да покрие дефицита от над 120 000 тона. Най-големите количества свинско месо у нас продължават да се внасят от Испания, Германия, Франция, Белгия и Нидерландия.