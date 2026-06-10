Отнесохме Румъния: Имотите в София поскъпнали с близо 200% за 10 години, в Букурещ - само с 39%

България и Румъния влязоха заедно в ЕС през 2007 г., но от тогава икономическият им път се раздели. Особена разлика има по отношение на имотния пазар.

Някога сходните по икономически показатели страни, днес са свидетели на фрапиращи разлики в цените на жилищата в столиците си.

За 10 години средната цена на жилищата в София е нараснала със 193% (близо три пъти), а в Букурещ - с 39%. Такива данни на НСИ цитира Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ).

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Той уточнява, че данните за Румъния са в евро, след отчитане на обезценката на леята.

Прегря ли имотният пазар

За първи път от 12 години търсенето на пазара на имоти е по-слабо от предлагането на фона на спад в броя на сделките. Ерата на "пазара на продавача" изглежда, че е приключила и купувачите вече имат повече време да помислят, както и повече изисквания.

Наблюдава се и леко понижение в цената на квадратен метър – 2650 евро, сочат предварителните данни на една от агенциите за недвижими имоти за второто тримесечие.

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Вече има отчетливо успокояване на пазара и спад на сделките спрямо рекордния край на предходната година. Пикът беше свързан с влизането в еврозоната.

Иван Крумов, брокер с близо 20 години опит, потвърждава, че има промяна след Нова година и си я обяснява с инфлацията и несигурността в световен мащаб, предаде БНТ.

"Какъв е резултатът от цялата тази работа? Отпаднаха доста хора от пазара. Играчите бяха три категории – първата са т.нар. спекуланти. Какво правят те? Купуват в началото на изкоп, след това около Акт 16 излизат от сделката, като правят една разлика. Втората категория са хората, които купуват инвестиционно. Останаха последната една трета – това са хората, които купуват за живеене. Ако трябва да ги профилирам, те станаха доста по-взискателни. Техните изисквания се увеличиха. Преди Нова година имаше една еуфория – всеки купуваше, бързаше се", заяви той.

През първото тримесечие средната цена на реално сключените сделки в София е 2680 евро на кв. метър, сочат данни на агенция за недвижими имоти. Това е лек спад спрямо края на 2025 г., но само за година поскъпването е средно с 600 - 700 евро на квадрат.

Според експерти в сравнение с миналата година, цените в София са с 30% по-високи спрямо същия период миналата година. В началото на миналата година средната цена, измерена на база реално сключени сделки, е 2080 евро за кв. метър.