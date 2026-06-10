Безмилостна инвазия: 70% ръст на износа на китайски коли

Сериозен ръст на износа на леки автомобили от Китай. Той се е увеличил със 73% през май на годишна база до около 809 000 превозни средства. Това показват изнесени днес данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM), цитирани от Асошиейтед прес.

Впечатляващият ръст се дължи основно на нарастващото търсене на електромобили, стимулирано от по-високите цени на горивата вследствие на глобалното напрежение и войната в Иран.

Износът на изцяло електрически автомобили и плъгин (plug-in) хибриди се е увеличил повече от 2 пъти до около 435 000 превозни средства, което представлява над половината от общия обем, отбелязва китайската асоциация. Това представлява увеличение спрямо изнесените около 796 000 леки автомобила през април, сочат данните.

Още: За един милиард долара: Как китайският гигант BYD тихомълком се отказа от фабриката си в Турция?

Безапелационна експанзия

Автомобилните производители от Китай, включително BYD, засилват експанзията си в чужбина, като се насочват към пазари в Латинска Америка, Азия и Европа, в момент когато вътрешното търсене е под натиск, отчасти заради намалените държавни стимули за преминаване към електромобили.

На вътрешния пазар в Китай продажбите на леки автомобили през май остава под натиск - продажбите на леки автомобили са намалели с 23,4% на годишна база до 1,44 млн. превозни средства, отбелязвайки седми пореден месец на спад. Продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) са се свили с близо 42% спрямо същия месец на 2025 г., тъй като делът на електромобилите се е увеличил.

Анализатори от UBS очакват годишният износ на леки автомобили от Китай да нарасне с около 40% през 2026 г. спрямо предходната година, като износът на електрически превозни средства е възможно да се увеличи с около 80%, предаде БТА.

Източник: Getty Images

Още: Китай построи гигантски кораб за превоз на над 10 000 автомобила

„Високите цени на петрола със сигурност са се превърнали в допълнителен стимул за интереса към електромобилите“, заяви Пол Гонг, ръководител на изследванията за автомобилната индустрия в Китай към Ю Би Ес. По думите му износът на китайски автомобили е бил по-силен от очакваното през първите месеци на годината, докато вътрешните продажби са по-слаби от прогнозите.

Електромобилите настъпват

Ориентировъчно 1 от всеки 4 нови автомобила, продадени в света през миналата година, е бил електрически, сочи доклад на Международната агенция за енергията (МАЕ), публикуван през май. Очаква се този дял да продължи да нараства и през настоящата година, въпреки по-слабото начало на годината. МАЕ прогнозира, че продажбите на електромобили могат да достигнат 23 милиона и да съставляват почти 30% от всички продадени автомобили през 2026 г.

Китай е най-големият производител на електромобили в света, доставяйки по-голямата част от продаваните електрически превозни средства в глобален мащаб.

Още: Повече продажби на нови автомобили в Европа, не и в България

BYD, най-големият китайски производител на електромобили, е продал над 160 000 превозни средства в чужбина през май - ръст от 80 на сто на годишна база. Компанията си поставя за цел да достигне 1,5 милиона продажби извън Китай през тази година, което е увеличение с над 40% спрямо 1,05 милиона през миналата година. Китайската компания вече изпревари Tesla като най-големия производител на електромобили в света по продажби.

По-високите продажби в чужбина могат да подобрят и рентабилността на китайските автомобилни компании, тъй като ожесточената ценова война на вътрешния пазар миналата година е подкопала печалбите на много производители, посочва АП.