„Не искаме да ни рекетират“: Хиляди мотористи на протест в София заради двойно по-скъпата „Гражданска отговорност“

Хиляди мотористи идват в София за протест на 19 юни, ако не бъдат взети мерки от държавата заради двойното поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Това заявиха представители на 85 мотоклуба от цялата страна. Те не са съгласни с механизма, по който се определя цената на застраховката. „Според КФН повишението е с между 8 и 13%. Но ние имаме около стотици доказателства, че цената се е повишила двойно“, каза на брифинг Димитър Рашков, който е президент на мотоклуб „Джнтълмени“.

"Призовавам институциите да покажат застраховка с 10-15% увеличение. А ние можем да покажем стотици с други цени", каза Рашков.

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Красимир Пъргов обясни, че от началото на март са написали и подали групови жалби до няколко институции – Комисия за финансов надзор (КФН), Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), но са получили уклончиви отговори само от КФН.

„Организирахме протести в страната. След това излязохме с меморандум до премиера да поеме отговорност и да реши проблема, но нищо не се случи. Поискахме и оставките на ръководството на тези три институции“, припомни Пъргов.

Той обясни, че в началото на март застрахователите повишават едновременно цената във всички застрахователи и махат разсроченото плащане на 4 вноски. „Тези институции не взеха отношение, а статистиката е изкривена. Казаха, че не си плащаме застраховките, а не е така. Плащаме когато караме“, заяви той.

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От мотоклубовете искат да се замразят застрахователните стойности от нивата от преди март и да има ясна методика как се образуват цените. „Не сме перфектни всички, но нека да установят кои са рискови и да се определи как се формира цената“, заявиха те.

По думите ми от статистиката на МВР ясно се вижда, че цифрите за катастрофите с мотористи се различават от тези на застрахователите и КФН. Инцидентите по вина на мотористи през 2024 г. са 422, през 2025 г. – 423, а от началото на тази година са 23.

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„Проблемът е наболял. Даваме им срок до 19 юни. Ако не хиляди мотористи идват в София. И това ще се случва периодично, докато не реагира държавата“, заканиха се те.