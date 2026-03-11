Гигантският айсберг, два пъти по-голям от Лондон, ще се стопи до няколко седмици

Историята на един от най-старите айсберги в света, A23a, е към своя край. След близо четири десетилетия съществуване, останките му бързо се топят в по-топлите води на Южния Атлантик. Учените прогнозират, че от някогашния гигантски айсберг няма да остане нищо до няколко седмици, съобщава BBC.

40-годишната история на айсберга, който е два пъти по-голям от Лондон

A23a се смяташе за най-големия айсберг на планетата. Площта му надхвърляше 4000 квадратни километра – приблизително два пъти по-голяма от тази на Лондон. Той се е образувал през 1986 г., след като огромен блок лед се е откъснал от антарктическия леден шелф Филхнер в морето Уедъл. След отделянето си, леденият гигант остава практически неподвижен в продължение на десетилетия, „закотвен“ в морска кал повече от 30 години. Едва през 2020 г. учените наблюдават как айсбергът започва бавно да се отдалечава.

Дори 39 години след формирането си, в началото на 2025 г., той все още беше огромен, почти с размерите на морския участък между остров Уайт и френска Нормандия.

„Неговата траектория е наистина впечатляваща със своята дълготрайност“, каза д-р Кристофър Шуман, бивш изследовател в Университета на Мериленд, окръг Балтимор.

След десетилетия на относителна стабилност, ситуацията се промени драстично през 2025 г. В течение на няколко месеца айсбергът загуби приблизително една четвърт от площта си. Големи парчета се отчупваха едно след друго, докато топлите океански води постепенно ерозираха основата и краищата на ледената маса. Към средата на 2025 г. A23a вече не беше най-големият айсберг в света.

През август и септември той се е носил над северозападната част на Джорджия, на около 1500 километра източно от Фолкландските острови. Според изследователите, именно там механичното напрежение, съчетано с по-топла вода, е причинило широко разкъсване на леда. В резултат на това големи фрагменти, наречени A23g, A23h и A23i, са се откъснали от основната маса.

Последният етап от съществуването на айсберга

През декември 2025 г., по време на лятото в Южното полукълбо, покачващите се температури допълнително ускориха процеса на разпадане. На повърхността на айсберга започнаха да се появяват дълбоки сини езера – знак, че ледът активно се топи не само отдолу, но и отгоре.

„Беше красиво да се види, но е ясен знак, че айсбергът става все по-крехък“, казва професор Майк Мередит от Британската антарктическа служба.

През този период процес, известен като хидрокрекинг, става особено забележим: разтопената вода прониква в пукнатините, разширявайки ги и ускорявайки разпадането на леда. Според д-р Шуман, водата, която се е натрупала в айсберга, в крайна сметка е довела до „експлозивно“ разпадане на отделни участъци от лед – феномен, известен като „меланж“.

Между 11 и 22 февруари 2026 г., A23a е изминал повече от 700 километра през Южния Атлантик, носен от океанските течения. По време на това пътуване е срещнал вода с температура на повърхността приблизително 10 градуса по Целзий.

„Това е като кубче лед в напитка. Топи се бързо“, отбелязва Шуман.

Към 5 март 2026 г. размерът на айсберга се е свил до приблизително 180 квадратни километра. Когато се свие до 70 квадратни километра, учените ще прекратят наблюдението му.

„Всички следи вероятно ще изчезнат в рамките на няколко седмици, не повече“, прогнозира професор Адриан Лъкман от университета в Суонзи.

