КЗК проверява за концентрация на пазара на млечни продукти

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство за проверка на изпълнението на заявените ангажименти, въз основа на които през 2023 г. е разрешена концентрацията на пазара на млечни продукти между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена Млечна Компания“ ЕАД, съобщиха от регулатора. От КЗК уточниха, че решението за образуване на производството се основава на изводите от междинния доклад по секторния анализ на пазара на храни, включително на пазара на мляко и млечни продукти, като подобна ревизия се прави за първи път.

Целта на проверката

Целта на КЗК е да се провери дали придобиващата компания - „Тирбул“ ЕАД (сегашно наименование „Обединена Млечна Компания“ ЕАД, оперираща под марките „Верея“, „Олимпус“ и други) - изпълнява заявените намерения, които са били основен мотив за разрешаване на сделката.

Още: Росен Карадимов: Картелите не ходят с лепенки по челата, разследването на забранени споразумения изисква време

При оценката на концентрацията през 2023 г. са били установени високи пазарни дялове на обединената група и са възникнали основателни съмнения, че придобиването може да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция чрез установяване на господстващо положение.

От КЗК обявиха, че след проведено задълбочено проучване компанията е представила информация за очаквани ползи от концентрацията, включително инвестиции в нови технологии, модернизация на производствени мощности и програми за подпомагане на българските фермери, поради което концентрацията е била разрешена на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за защита на конкуренцията.

От Комисията посочиха, че в междинния доклад от секторния анализ на пазара на храни, приет през декември 2025 г., са установени сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки при млякото и млечните продукти. От пресцентъра на КЗК съобщиха, че сред констатациите са спад в производството на сурово краве мляко и ръст на вноса, което поставя под риск устойчивостта на сектора и създава зависимост от външни пазари.

Още: Таван на цените на млечните продукти - илюзия или липса на мерки

По данни на Комисията, в рамките на секторния анализ представители на бранша са посочили концентрацията между двамата най-големи производители като фактор с негативно влияние върху пазарната среда. От КЗК отбелязаха, че е била изтъкната засилената пазарна сила на обединената група и възможността ѝ да влияе върху условията и ценовите нива на изкупуване на сурово мляко, предвид позицията ѝ на най-голям купувач в страната.

В хода на анализа е констатирана и липса на публично достъпна информация за реалното изпълнение на планираните инвестиции и мерки за подпомагане на фермерите, които са били основен аргумент за разрешаване на концентрацията.

От регулатора посочиха, че предвид тези обстоятелства ще бъде извършена проверка дали концентрацията е осъществена при условията и по начина, при които е била разрешена. При установяване на неизпълнение могат да бъдат наложени поведенчески и/или структурни мерки, както и имуществена санкция в размер до 10 на сто от оборота на предприятието, подчертават от КЗК.