Литва скъса окончателно с руския ток

Литва вече официално прекъсна всички трансгранични електропроводи, които я свързваха с Калининградска област т.е. с Русия. Това съобщи беларуската опозиционна медия NEXTA, позовавайки се на литовския национален оператор за пренос на електроенергия Litgrid.

🇱🇹 Bravo! Lithuania has cut the last wires that connected it to Russia



The national electricity transmission operator Litgrid announced the complete dismantling of cross-border power lines that linked the country with Russia’s Kaliningrad region.



🔻The dismantling began in… pic.twitter.com/d3G1lpHZKF — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Демонтажът започна в началото на февруари тази година - веднага след като балтийските държави се синхронизираха с европейската енергийна мрежа, слагайки край на 65 години работа в една и съща система с Русия и Беларус. Литва планира да се откъсне електроенергийно и от Беларус до 2027 година.

Действията на Литва идват на фона на среща на високо ниво с Полша отпреди 10 дни, с която беше поет ангажимент да има по-тясно сътрудничество между двете държави във всички области, включително енергийната сфера. А днес, 18 септември, украинският премиер Денис Шмигал обяви засилване на сътрудничеството между Украйна и Полша специално във военната сфера - съвместна работа за производство на балистични ракети и развитие на изкуствения интелект във военното дело:

Ukraine and Poland will deepen cooperation between their defense industries, Minister of Defense Denys Shmyhal announced. Key priorities include joint work on ballistic missiles and artificial intelligence. pic.twitter.com/YcRneXpXM8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2025

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив