Литва скъса окончателно с руския ток

18 септември 2025, 17:53 часа 277 прочитания 0 коментара
Литва вече официално прекъсна всички трансгранични електропроводи, които я свързваха с Калининградска област т.е. с Русия. Това съобщи беларуската опозиционна медия NEXTA, позовавайки се на литовския национален оператор за пренос на електроенергия Litgrid.

Демонтажът започна в началото на февруари тази година - веднага след като балтийските държави се синхронизираха с европейската енергийна мрежа, слагайки край на 65 години работа в една и съща система с Русия и Беларус. Литва планира да се откъсне електроенергийно и от Беларус до 2027 година.

Действията на Литва идват на фона на среща на високо ниво с Полша отпреди 10 дни, с която беше поет ангажимент да има по-тясно сътрудничество между двете държави във всички области, включително енергийната сфера. А днес, 18 септември, украинският премиер Денис Шмигал обяви засилване на сътрудничеството между Украйна и Полша специално във военната сфера - съвместна работа за производство на балистични ракети и развитие на изкуствения интелект във военното дело:

