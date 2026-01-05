Лайфстайл:

Нова година, нови цели на ЕС: Еврокомисията обяви топ 4 теми за 2026-а

С началото на новата година от Европейската комисия в България припомниха кои ще са основните приоритети на работа за 2026 г. в ЕС, които ще продължат да оформят бъдещето на Европа. Сред топ 4 от целите и задачите са свързани с климата, жилищното настаняване, отбраната и работните места и образованието. Ето и детайлите:

Климат: Пакет относно климата с преразгледани национални цели и актуализации на системата на ЕС за търговия с емисии, както и мерки в рамките на Енергийния съюз за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива и утвърждаване на водещата роля на ЕС в чистите технологии.

Жилищно настаняване: Инициатива за краткосрочно отдаване под наем и законодателен акт за строителните услуги за насърчаване на енергийно ефективните ремонти, енергийната сигурност и създаването на работни места в областта на устойчивото строителство.

Отбрана: укрепване на отбранителната способност на Европа, включително чрез използване на напреднали технологии и по-добра координация, за да се гарантира безопасността на гражданите в един несигурен свят.

Работни места и образование: Законодателен акт за качествени работни места и пакет в областта на образованието с европейски училищни алианси и пътна карта за цифровото образование, насочени към висококвалифицирано обучение за бъдещите технологии.

Припомняме, че през октомври 2025 г. Европейската комисия представи работната си програма за новата година, в която се очертават редица действия за подпомагане на изграждането на по-суверенна и независима Европа. В работната програма, озаглавена "Моментът за независимост на Европа", се разглеждат настоящите и бъдещите предизвикателства, произтичащи от заплахите за нашата сигурност и демокрация, конфликтите и геополитическото напрежение, рисковете за нашата икономика и промишленост и ускоряващото се изменение на климата. Тя се основава на ангажиментите, определени в политическите насоки и писмата за определяне на ресора, изпратени от председателя Фон дер Лайен до колегиума на членовете на Комисията на ЕС, и на идеите, изложени в речта за състоянието на Съюза през 2025 г.

В работната програма се увеличава ангажиментът по настоящите основни приоритети на Комисията, като целта е да се засили конкурентоспособността, да се поеме водеща роля в областта на чистите и цифровите иновации, да се укрепи нашият уникален социален модел и да се гарантира колективна сигурност.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: "Работната програма за 2026 г. бележи още една важна стъпка към по-силна и по-суверенна Европа. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, за да реализираме приоритетите на Европа, да стимулираме конкурентоспособността, да оползотворим потенциала на нашия единен пазар, да опростим правилата си и да се справим с кризата, свързана с финансовата достъпност. Заедно ще защитаваме нашите граждани и ще отстояваме ценностите си", каза още тя.

