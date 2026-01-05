Общините без бюджет: И да имаме пари, не можем да ги харчим

Общините у нас ще работят трудно в условията на удължен бюджет. Въпреки това, за тях тази ситуация не е безпрецедентна и ще се позоват на опита си.

Проблем обаче възниква от изискването разходите да са фиксирани, без значение от събраните приходи. Това заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините у нас.

"Кметовете и общинските администрации ще направят всичко необходимо не само да предоставят необходимите услуги на гражданите, но и да продължат да развиват инвестиционните проекти, които вече са започнати. Стана традиция да влизаме в новата бюджетна година без приет държавен бюджет. Това много затруднява дейността на общините, защото обищинските бюджети не могат да бъдат приети, докато не се приеме държавен", заяви Георгиева.

Още: Най-големият риск заради липсата на бюджет, такса смет и нов парламент: Гласът на общините

Дори да имат повече пари, общините не могат да ги харчат

Тя обяви, че вече има натрупан опит как да се работи в условията на Удължителен закон. Приходите на общините ще продължат да се събират по обичайния начин.

По думите й за субсидиите за делегираните от държавата дейности има бюджетни правила.

"Днес трябва да получим първите субсидии за образование, здравеопазване и социални услуги в евро. До 20 януари трябва да получим 50% от т.нар. обща изравнителна субсидия – средства, които подпомагат комуналните услуги, уличното осветление, домашния социален патронаж, както и 75% от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища", коментира Георгиева.

Още: Общините пред правен парадокс с регистрацията на електрическите тротинетки

И уточни, че разходите, които общините могат да правят в рамките на Удължителния закон, не могат да бъдат по-големи като размер от разходите за същия период на предходната година.

"Това означава, че дори да сме събрали по-високи приходи, ние не можем да правим по-високи разходи, което затруднява нормалното функциониране на обществените системи", коментира тя.

Георгиева все пак успокои, че общинските системи ще функционират нормално в първите дни на новата бюджетна година, независимо че няма приет държавен бюджет.

Промените в такса "Смет"

Още: Такса смет: Пак предупреждение за шок, този път от Сдружението на общините

Тя коментира и подготвката за въвеждане на новата методология за плащане на такса "Смет".

Източник: БГНЕС

"Прилагането на принципа "замърсителят плаща" е продължителен процес, който не може да бъде въведен повсеместно от една и съща дата. Трябва да има дълъг подготвителен период. В много общини системите се пренастройват. Закупуват се нови съдове, слагат се претеглящи устройства на камионите", заяви тя, цитирана от БНР.

Георгиева обясни, че през 2026 г. паралелно ще работят двата режима за изчисляване на такса "Битови отпадъци".

"Ще има малки общини, които ще прилагат новата методика. Тя ще бъде тествана и въвеждена плавно и икономически щадящо за гражданите, без да се налага на има рязък скок на таксата", допълни експертът.

След въвеждане на еврото

По думите на Георгиева общините са гарант за спокойствие на българските граждани в този исторически момент по въвеждане на еврото у нас.

"През целия месец януари гражданите могат да плащат за услугите в общината с евро и с български лева. До обяд нашите каси вече ще бъдат заредени и с двете валути. Но законът допуска касиерите да откажат да приемат прекалено голям брой монети в левове при една трансакция", допълни тя.

Георгиева уточни, че до 1 януари 2027 г. всеки има право да получи информация за стойностите в левове на неговите имуществени права и задължения.