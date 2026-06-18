Любопитен завой в цената на петрола

Цената на петрола се понижи с над 2 процента, след като САЩ и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, предаде Ройтерс. Спадът продължи след пониженията от предходната сесия, като пазарът заличи поскъпването от сряда, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да възобнови бомбардировките срещу Иран.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,64 долара, или 2,06 процента, до 77,91 долара за барел.

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Котировките на американският лек суров петрол се понижиха с 1,80 долара, или 2,34 процента, до 74,99 долара за барел.

Пазарният анализатор Тони Сикамор от IG посочи в бележка до клиенти, че разпродажбите са се ускорили, тъй като енергийните пазари отчитат по-бързо от очакваното завръщане на ирански петрол на международните пазари след неотдавнашния меморандум за разбирателство между САЩ и Иран.

Меморандумът от 14 точки поставя началото на 60-дневен преговорен период, през който Иран ще осигури свободно преминаване през Ормузкия проток – един от ключовите маршрути за превоз на петрол и природен газ. Споразумението предвижда трафикът през протока да бъде възстановен до пълния му капацитет в рамките на 30 дни.

Анализатори остават предпазливи относно възможността за по-нататъшно поевтиняване на петрола в краткосрочен план, тъй като предлагането може да остане ограничено дори след възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Главният изпълнителен директор на енергийната консултантска компания XAnalysts Мукеш Сахдев заяви, че количествата суров петрол, които ще се върнат на пазара след отварянето на протока, може да бъдат ограничени, тъй като част от товарите вече са били изнесени по алтернативни маршрути. По думите му част от корабособствениците може да останат предпазливи при изпращането на танкери в региона заради опасения, че споразумението може да се провали.

Според Сахдев търсенето на суров петрол може да нарасне по-бързо от предлагането, което би ограничило пониженията на цените до нивата отпреди конфликта.

МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол

В публикувания вчера месечен доклад Международната агенция за енергията (МАЕ) предупреди, че при успешно изпълнение на споразумението между САЩ и Иран и пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток настоящият недостиг на предлагане може да се превърне в значителен излишък през 2027 г. Агенцията прогнозира, че през следващата година предлагането ще надвишава търсенето с 5,05 милиона барела дневно, тъй като петролът от Близкия изток се завърне на пазара.

Допълнителен натиск върху петролния пазар оказват и нарастващите очаквания, че Управлението за федерален резерв на САЩ може да повиши основните лихвени проценти по-късно през годината в опит да ограничи инфлацията. Подобен ход би могъл да забави икономическия растеж и да намали търсенето на петрол.