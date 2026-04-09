Жестока катастрофа в Хаинбоаз: Има загинал

45-годишен мъж от с. Дъбово е загинал при жестока катастрофа в Прохода на републиката в сряда привечер. Произшествието е станало около 18 ч. в района на с. Мишеморков хан, пише “24 часа“. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 45-годишен мъж от с. Дъбово, пътувал в посока към Гурково, се е ударил челно в насрещно движеща се лека кола с 25-годишен шофьор от Горна Оряховица. В свирепия сблъсък колите са смазани до неузнаваемост, наложило се пожарникари да разрязват смачканите ламарини, за да извадят ранените. 45-годишният водач е загинал на място, пострадали са возещата се на предната седалка в същия автомобил 40-годишна жена и 5-годишното им дете на задната седалка.

Те са настанени за лечение във великотърновската болница.

Мазно петно на пътя

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

При оперативно следствените действия в района е установено мазно петно, но засега не е ясно дали може да е причинило трагедията.

Взети са проби, експертизи ще установяват вида на разлятата течност и ще се търси транспортното средство, което може да я е разляло.

Проходът бе затворен до късно през нощта. Трафикът бе пуснат в едната лента след няколко часа. По случая е започнато досъдебно производство.

