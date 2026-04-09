90 000 евро в раници: Хванаха двама рецидивисти за купуване на гласове

Двама мъже с раници, пълни с близо 90 хиляди евро са били арестувани в Пловдив. Полицията е реагирала след оперативен сигнал, че мъже теглят крупни суми от банков клон с цел влагането им в купуване на гласове за предстоящите избори, предаде Нова телевизия.

Направени са заградителни мероприятия и мъжете са били арестувани на паркинг на голяма търговска верига. И двамата са с много криминални регистрации, а също така и осъждани за пране на пари, придобити по престъпен начин.

Полицията разследва и участието на двамата в по-мащабна престъпна схема.

