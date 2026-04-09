Съд и държавата да плаща заради цените на горивата: Има такава опасност

Не мисля, че е добра идея да се натиска браншът да сваля цените на горивата, защото може при следващото правителство да има искове за продажби под себестойност, които са били принудителни. Продаваме под цените в Гърция и Румъния - цената на барел петрол трябва да стои устойчиво под 100 долара поне една седмица, за да има поевтиняване. Това заяви Димитър Хаджидимитров, лице на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

Има политическа воля и натиск цените (на дизела на първо място) да не минават 1,80 евро на литър. Цената няма да прескочи тази граница при сегашната ситуация (на пазарите), смята Хаджидимитров. По думите му, за да е дизелът около 1,20-1,30 евро, петролът устойчиво трябва да е около 85 долара за барел - сега е около 95-96 долара за барел.

Работим на маржове от 10-11 евроцента (на литър), уточни той. "Всеки, който дава парите, му се струва скъпо", добави Хаджидимитров, който беше категоричен пред bTV, че що се отнася до бранша с горива движението на цените е релевантно на случващото се на пазарите.

"Нямаме от 20 дни нито един пристигнал кораб (с петрол), защото цената не излиза", каза още Хаджидимитров. А за газа по бензиностанциите представителят на бранша заяви, че идва на цена 1,76 евро на литър и се продава средно за 1,78 евро.

Същевременно той не се съгласи да се слага таван на цената на горивата. "Ще имаме таван, но няма да има откъде да купим гориво", уточни Хаджидимитров какво ще се случи.

Едва ли някой ще плати 2 000 000 долара на танкер за минаване през Ормузкия проток. Такса ще има, винаги се е плащала някаква такса, но не смятам, че някой ще плати чак толкова, каза Хаджидимитров.

