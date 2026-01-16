Много е скъп: Китай се отказа и от руския ток

Китай напълно е спрял покупките на електроенергия от Русия на 1 януари, съобщава в. "Комерсант". Спирането е резултат от високите експортни цени, които за първи път през 2026 г. надхвърлиха вътрешните китайски цени. Договорът за доставка на електроенергия между Москва и Пекин е до 2037 г., с опция за продължаване на износа при евентуално получаване на ново искане от Китай.

Пълно спиране на вноса

От 1 януари Китай напълно спря вноса на електроенергия от Русия, отказвайки дори да закупи минималните договорни обеми (приблизително 12 MW), според източници на "Комерсант“, запознати със ситуацията. Според тях износът на електроенергия за страната е малко вероятно да се възобнови през 2026 г. Основната причина, според източници на „Комерсант“, е, че експортната цена за доставки от януари насам е надвишила вътрешните цени на електроенергията в Китай, което прави по-нататъшните покупки нерентабилни за Пекин.

Операторът "Интер РАО“ изнася излишък от електроенергия от руския Далечен изток за Китай, генериран предимно от водноелектрически централи „РусХидро“. Договорът за доставка е подписан с Държавната мрежова корпорация на Китай през 2012 г. и е валиден до 2037 г. Очакваше се, че през целия период в Китай ще бъдат доставени приблизително 100 милиарда kWh, или приблизително 4 милиарда kWh годишно.

Формулата за цената на електроенергията, установена в договора, не е известна. Тя вероятно е обвързана с единната тарифа (капацитет плюс електроенергия), установена в Далечния изток, и също така отчита тарифата за пренос на основната мрежа за пренос на електроенергия до трансграничната електропроводна линия Амур-Хейхе и маржа на "Интер РАО". След това китайските вносители продават електроенергията на своите потребители на дребно.

Цената на електроенергията в Китай остава практически непроменена и в момента е около 350 юана за MWh (приблизително 3900 рубли за MWh).

42% по-висока цена в Русия

Междувременно, поради продължаващата либерализация на пазара в руския Далечен изток, цените там се покачват с по-бързи темпове от началото на 2026 г. Въз основа на динамиката на цените за първата половина на януари, еднотарифната цена на електроенергията в Далекоизточния федерален окръг до края на месеца може да бъде приблизително 4300 рубли за MWh, което е с 42% по-високо от цената през януари миналата година.

От "Интер РАО" заявиха за "Комерсант“, че договорът за износ остава в сила. "Страните в момента активно проучват възможности за търговия с електроенергия. Не се планира прекратяване на договора за износ по инициатива на руската страна. Китайската страна, с която сме в постоянна комуникация, също не е изразила интерес за прекратяване на договора“, казаха от компанията.

Те добавиха, че потреблението на електроенергия в енергийната система на Далечния изток нараства с ускорени темпове (с 4% годишно или повече) и има недостиг на производство, което е довело до намаляване на експортния капацитет и ограничени доставки за Китай.

От 2012 до 2020 г. обемът на износа се задържа на средногодишно ниво от 3 милиарда kWh . Рязко увеличение от 30% до 3,97 милиарда kWh се наблюдаваше през 2021 г., когато Китай поиска увеличение на износа, за да покрие енергийния недостиг в североизточните си региони. Износът достигна пик от 4,7 милиарда kWh през 2022 г. Въпреки това, макар първоначалната цел на споразумението да е продажба на излишък от електроенергия, в крайна сметка се разви недостиг на капацитет в електропреносната мрежа на Далечния изток, което доведе до спад на износа от август 2023 г. насам, достигайки най-ниското си ниво миналата година.

Министерството на енергетиката на Русия заяви пред "Комерсант“, че износът на електроенергия от страната за Китай може да бъде възобновен при съответно искане от Китай и постигане на взаимноизгодни условия за сътрудничество.