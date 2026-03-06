Морският трафик в Ормузкия проток вече е почти на нула - само 2 кораба за 24 часа

Морският трафик в Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и газ - е почти напълно спрян. През последните 24 часа не са преминавали петролни доставки, защото войната в Близкия изток продължава да нарушава жизненоважния воден път, предава Bloomberg в материал от сутрешните часове на 6 март. Преглед на сигналите за корабоплаване потвърждава само два търговски транзита през последното денонощие, съобщи в петък Съвместният морски информационен център (JMIC). Според многонационалната военноморска консултантска група, която се фокусира върху Близкия изток, тези преходи са били на товарни кораби, а не на петролни танкери.

Още: Цената на петрола е с най-голямо седмично повишение от началото на войната в Украйна

Ескалиращата война в региона накара десетки напълно натоварени петролни и газови танкери да останат в Персийския залив, прекъсвайки доставките към ключови клиенти в Азия и Европа. Честотата на атаките срещу кораби в и около пролива остава висока, което прави преминаването през него твърде рисковано за енергийните танкери и техните товари.

През протока преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Снимка: iStock

САЩ предложиха застрахователни гаранции и военноморски ескорт през Ормузкия проток тази седмица, след като международните застрахователи започнаха да оттеглят покритието за военни рискове, но корабособствениците все още не са уверени.

Още: Продължителна блокада на Ормузкия проток носи рискове за ЕС: Германски анализ

Почти пълно прекъсване

„Това представлява почти пълно временно прекъсване на рутинния търговски трафик“, заяви Съвместният морски информационен център, като само един входящ и един изходящ кораб преминаха през пролива на 4 март. Броят отразява корабите с включени транспондери и може да не отчита напълно транзитите, извършени без сигнали. Имало е и смущения в сигналите на глобалната система за позициониране, което е повлияло на навигацията и комуникациите в района, предава Bloomberg.

Два кораба, MSC Grace и Sonangol Namibe, са били замесени в инциденти в Персийския залив и близо до Ирак. Отделно от това корабът за насипни товари Iron Maiden напусна пролива, сигнализирайки „CHINA OWNER“ (собственик от Китай), докато преминаваше през водния път, което е пример за това как корабите се опитват да си осигурят безопасно преминаване. По-рано друг кораб — танкерът за втечнен газ Bogazici — излъчи, че е кораб, собственост на мюсюлмани и използван от Турция.

Още: Китай притиска Иран да мине през Ормузкия проток