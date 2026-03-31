На дъното: България е с най-ниски разходи за заплати в ЕС

31 март 2026, 13:21 часа 212 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На дъното: България е с най-ниски разходи за заплати в ЕС

Разходите за труд в Европейския съюз през 2025 г. са възлизали средно на 34,9 евро на час, а само в страните от еврозоната - средно на 38,2 евро на час. Това показват актуални данни на европейската статистическа агенция Евростат. Най-ниски са били разходите за труд в България - средно 12 евро на час, следвана от Румъния - 13,6 евро и Унгария - 15,2 евро. 

Най-високи разходи за труд в ЕС са отчетени в Люксембург - средно 56,8 евро на час, Дания - 51,7 евро на час и Нидерландия - 47,9 евро на час.

Европейската статистическа агенция разделя разходите за труд на две основни компоненти. Едната представлява трудовите възнаграждения, които работниците и служителите получават, а другата - т.нар. съпътстващи разходи. Към тях са включени здравните, пенсионните и социалните осигуровки.

Делът на „съпътстващите разходи“ от общите разходи за труд е възлизал на 24,8 на сто в ЕС и на 25,6 на сто в еврозоната.

Най-ниските дялове на разходите, които не са свързани със заплати, в ЕС са регистрирани в Румъния (4,8 на сто), Литва (5,5 на сто) и Малта (5,8 на сто), а най-високите - във Франция (32,3 на сто), Швеция (31,7 на сто) и Словакия (28,6 на сто).

През миналата година почасовите разходи за труд за цялата икономика, изразени в евро, са се увеличили с 4,1 на сто в ЕС и с 3,8 на сто в еврозоната спрямо 2024 година.

Най-голямото увеличение е в България 

В рамките на еврозоната почасовите разходи за труд са се увеличили във всички страни, с изключение на Малта (спад от 0,5 на сто). Най-големите увеличения са регистрирани в България (13,1 на сто), Хърватия (11,6 на сто), Словения (9,3 на сто) и Литва (9,2 на сто).

Най-малко са се увеличили разходите за труд в Испания, Кипър и Люксембург (3,5 на сто и за трите), следвани от Италия (3,2 на сто) и Франция (2 на сто).

За страните от ЕС извън еврозоната, почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили във всички страни, като най-големите увеличения са регистрирани в Румъния (10,6 на сто), Унгария (8,9 на сто) и Полша (8,8 на сто). Най-малко са се увеличили в Дания (3 на сто).

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
разходи за труд Заплати заплата
