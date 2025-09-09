Войната в Украйна:

Над 460 млн. лв. са готови за бизнеса по новите мерки от Фонда за справедлив преход

09 септември 2025, 09:00 часа 690 прочитания 0 коментара
С готова инфраструктура и стратегическо местоположение, Индустриален парк Раднево е сред най-подходящите локации за нови инвестиции

Над 460 милиона лева от Фонда за справедлив преход вече са на разположение на бизнеса чрез процедурата „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“ (BG16FFPR003-4.006). Тя е насочена към структурна трансформация на икономиката с акцент върху зелената индустрия, съхранението на енергия и устойчивия растеж.

Целта на процедурата е да подпомогне големи предприятия, които искат да реализират производствени инвестиции. Финансирането обхваща широк кръг от разходи – от изграждане на нови производствени сгради  разширяване на съществуващи мощности, до доставка и монтаж на високотехнологично оборудване, автоматизирани производствени линии и цифрови решения. Особено внимание се отделя на енергийно-ефективни проекти и инсталации за съхранение на електроенергия. Допустими са също така разходи за придобиване на площи, техническа подготовка и  изготвяне на бизнес план.

Максималният размер на помощта достига 30 млн. лв., а минималният e 1 млн. лв., което предоставя възможност както за мащабни индустриални инвестиции, така и за целенасочено обновяване на вече съществуващи производства. Съфинансирането по проектите ще се определя индивидуално и ще бъде в диапазона от 30% до 100%, в зависимост от вида дейност и приложимия режим на помощ.

Процедурата е предназначена за предприятия, които са регистрирани на територията на 11 конкретно посочени общини. Освен че включва приоритетно общини в област Стара Загора – Стара Загора и Раднево – тя обхваща и други територии, които до този момент не бяха част от подобни мерки: Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. За да кандидатстват, компаниите трябва да са големи, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, и да могат да докажат минимум 1 милион лева общи нетни приходи от продажби за последните три години (2021–2023). Максималният размер на търсените средства НЕ следва да надвишава 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2021, 2022 и 2023 г.

Приоритет при оценката ще получат проекти, които създават нови работни места, внедряват иновации, намаляват въглеродния отпечатък и имат устойчив бизнес модел. Оценката ще взема предвид и това доколко предложеният проект отговаря на целите на процедурата и предлага реална стойност за развитието на региона.

В този контекст, Индустриален парк Раднево, разположен на територията на бившето предприятие „Ремотекс“, се откроява като стратегическото място за реализиране на подобни проекти. Разположен в една от общините, пряко засегнати от прехода към зелена икономика, паркът разполага с готови за използване терени с необходимия статут и инфраструктура - електрозахранване с висока мощност, собствен водоизточник, изградена канализация и възможност за бърза газификация при нужда. Сред предимствата му са и добрата вътрешна логистика, директната връзка с железопътните и републиканските пътни мрежи и наличието на мащабни индустриални халета, което го прави подходящ избор за компании в сферата на машиностроенето, производството, логистиката и възобновяемата енергия. Компаниите, които обмислят участие по процедурата, имат възможност да наемат или закупят терен в Раднево, като до 10% от финансирането може да бъде използвано именно за тази цел. Всичко това превръща Индустриален парк Раднево в естествен избор за инвеститори, които търсят дългосрочна стабилност и развитие в рамките на една трансформираща се икономика.

Възможността за комбиниране на производствени инвестиции с енергийно устойчиви решения, подкрепени от целево европейско финансиране, поставя стабилна основа за бизнес развитие в засегнатите от прехода региони. За предприятията, които отговарят на изискванията и планират дългосрочни инвестиции, процедурата предлага ясен механизъм за реализация на мащабни проекти с висока добавена стойност. По този начин локации като Индустриален парк Раднево придобиват все по-важно значение като част от новия икономически облик на Югоизточна България.

