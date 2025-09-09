Войната в Украйна:

Петролът на ОПЕК отново поскъпна

09 септември 2025, 14:42 часа 75 прочитания 0 коментара
Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се повиши до 69,37 долара за барел вчера, информира днес петролният картел на сайта си. 

В петък един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 69,05 долара, припомня БТА.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Пламен Иванов
