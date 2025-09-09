Заслужено! Иван Иванов и Александър Василев ще играят на турнира на най-добрите 8 в света

Двете млади надежди на България в тениса Иван Иванов и Александър Василев официално си осигуриха място на финалния турнир на най-добрите осем тенисисти до 18 години в света. Двамата българи ще участват в Мастърс надпреварата за тази възраст, която ще се проведе от 22 до 27 октомври в Чънду, Китай. Това е и единственият турнир от юношеския тур, който предлага награден фонд, като шампионът може да прибере 23 хиляди долара.

Иван Иванов и Александър Василев са номер 1 и номер 2 в света при юношите

Иван Иванов е убедителен номер 1 в световната ранглиста за юноши до 18 години, макар и да е само на 16 години. Както е известно, той спечели две последователни титли в Големия шлем при юношите, триумфирайки първо на Уимбълдън, а след това и на US Open. Така той повтори постижението на Григор Димитров от 2008-ма, когато българската звезда в тениса също успява да спечели двата турнира в рамките на една година.

Александър Василев пък успя да се изкачи до номер 2 в световната ранглиста за юношите до 18 години, след като стигна до финал на US Open. Той игра и полуфинал на Уимбълдън, където България отново бе много близо до изцяло български финал в Големия шлем при юношите. Сега и двамата вече имат достатъчно точки, за да си гарантират участие във финалния турнир на най-добрите осем юноши в света.

Турнирът в Чънду ще разпредели тенисистите в две групи от по четири състезатели, като напред продължават първите двама, които ще бъдат класирани на полуфинал.

