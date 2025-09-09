Войната в Украйна:

Полският президент ще иска в Берлин репарациите от Втората световна война

09 септември 2025, 15:12 часа 192 прочитания 0 коментара
Полският президент Карол Навроцки ще повдигне въпроса за репарациите от Втората световна война, които Полша иска да получи от Германия, по време на срещата си с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Берлин идната седмица. Президентът "го е грижа за интересите на Плоша и поляците", заяви в интервю за полската агенция ПАП говорителят на президента Рафал Лешкевич. 

Лешкевич повтори и обвинението на Навроцки, че настоящото центристко правителство се е отказало от репарациите.

Правителството на Доналд Туск обвини бившия десен кабинет на "Право и справедливост" (ПиС), партия свързана Навроцки, в политизиране на въпроса за репарациите. Според него сумата от 1,3 трилиона щатски долара, която Полша поиска от Германия при управлението на ПиС, е напълно нереалистична.

Президентът ще се изкаже открито на арената на международната политика и ще заяви, че Германия дължи на Полша обезщетения за военни загуби в размер на над 6 трилиона злоти, допълни Лешкевич.

Исканията бяха обявени за първи път през 2022 г. Оттогава стойността на долара спрямо полската злота е паднала, което прави общата сума още по-голяма и надхвърля 1,6 трилиона щатски долара.

Туск и неговите министри признават, че Германия има морално задължение към Полша, но не са подкрепили исканията на ПиС за сумата. 

Германското правителство смята случая за приключен, цитирайки декларацията от 1953 г., с която Полша се отказва от искане за репарации, направено от тогавашното комунистическо правителство на Полша под натиск от Москва.

Елена Страхилова
