Полският президент ще иска в Берлин репарациите от Втората световна война

Полският президент Карол Навроцки ще повдигне въпроса за репарациите от Втората световна война, които Полша иска да получи от Германия, по време на срещата си с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Берлин идната седмица. Президентът "го е грижа за интересите на Плоша и поляците", заяви в интервю за полската агенция ПАП говорителят на президента Рафал Лешкевич.

Лешкевич повтори и обвинението на Навроцки, че настоящото центристко правителство се е отказало от репарациите.

Правителството на Доналд Туск обвини бившия десен кабинет на "Право и справедливост" (ПиС), партия свързана Навроцки, в политизиране на въпроса за репарациите. Според него сумата от 1,3 трилиона щатски долара, която Полша поиска от Германия при управлението на ПиС, е напълно нереалистична.

Още: Полша призова гражданите си да напуснат Беларус

Президентът ще се изкаже открито на арената на международната политика и ще заяви, че Германия дължи на Полша обезщетения за военни загуби в размер на над 6 трилиона злоти, допълни Лешкевич.

Исканията бяха обявени за първи път през 2022 г. Оттогава стойността на долара спрямо полската злота е паднала, което прави общата сума още по-голяма и надхвърля 1,6 трилиона щатски долара.

Туск и неговите министри признават, че Германия има морално задължение към Полша, но не са подкрепили исканията на ПиС за сумата.

Германското правителство смята случая за приключен, цитирайки декларацията от 1953 г., с която Полша се отказва от искане за репарации, направено от тогавашното комунистическо правителство на Полша под натиск от Москва.

Още: Полша стартира най-мащабните военни учения

Полска медия уволни зам.-главния си редактор украинец, сравнил президента Навроцки с престъпен бос (ВИДЕО)