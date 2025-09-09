Войната в Украйна:

Със счупено рамо: Жена с тротинетка бе блъсната от автомобил

09 септември 2025, 15:18 часа 319 прочитания 0 коментара
63-годишна жена пострада сериозно при инцидент между управляваната от нея електрическа тротинетка и лек автомобил във Велико Търново. 

Катастрофата с електрическата тротинетка става около 13 часа на натоварената ул. "Краков" във Велико Търново на кръстовището между голям хипермаркет, училище и университетски корпус. Лекият автомобил излиза от паркинга на хипермаркета и блъска тротинетката, предаде БНР, цитирано от БГНЕС. 

Шофьорът на автомобила Ярослав Дочев е оказал първа помощ на пострадалата жена и разказа за инцидента: "Видях, че няма никой на платното за движение отляво и правя десен завой. В този момент, когато тръгвам нагоре, тротинетката ме връхлита. По някакъв начин съм навлязъл на платното на движение, но не я виждам отдолу".

63-годишната жена на тротинетката е била с каска при катастрофата с лекия автомобил. Движила се е на път с предимство. Ползва тротинетка от няколко години, разказа внучката на пострадалата жена. Тя е с фрактура на раменната става във великотърновската болница.

Пробата за алкохол на водача на автомобила е отрицателна.

За инцидента ще бъде образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията.

Спасиана Кирилова
