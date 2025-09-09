Спирачките на АТВ-то са били изправни: Подробности за инцидента в Слънчев бряг

"Новото обвинение е за престъпление, извършено при условията на евентуален умисъл, разбирайте умишлено. Най-общо казано новото обвинение касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно такова, като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и квалификацията включва особено тежък случай. За престъплението предмет на измененото обвинение предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода от 13 до 20 години или алтернативно доживотен затвор", каза ръководителят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев по време на брифинг след тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който на 14 август обвиняемият удари петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. 4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в „Пирогов“ и все още остава в кома.

Прокурор Чинев иска да разсее спекулациите, че близките на пострадалата Христина, са срещнали бюрократични пречки във връзка с получаването на тялото.

Чинев защити и районната прокуратура, като каза, че първоначалното обвинение е било формулирано няколко часа след инцидента. По думите му до представяне на доказателствата обвинението може да се изменя. ОЩЕ: След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

Имало ли е технически проблем с АТВ-то?

Следователят Мариан Маринов отбеляза, че основната експертиза, която се извършва, е автотехническата. "Бяха извършени два огледа на АТВ-то. Първият беше извършен в Бургас още преди да бъде транспортирана до град София, където беше обстойно изследвана", каза още той. Обещанието е експертизата да бъде предоставена до края на седмицата.

В отговор на въпрос дали пак ще бъде изменено обвинението, ако експертизата покаже техническа неизправност, прокурор Чинев отговори: "Не мога да формулирам отговора на въпроса си, основавайки се на хипотези".

Следователят обаче внесе уточнение, че АТВ-то е било в надеждно техническо състоение, което е било над необходимите изисквания на закона. По думите му спирачните усилие на абсолютно всички колела, се задействат, няма проблеми и с педала за газта. ОЩЕ: 18-годишният, прегазил петима с АТВ, е бил с марихуана в кръвта