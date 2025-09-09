Войната в Украйна:

Спирачките на АТВ-то са били изправни: Подробности за инцидента в Слънчев бряг

09 септември 2025, 15:47 часа 146 прочитания 0 коментара
Спирачките на АТВ-то са били изправни: Подробности за инцидента в Слънчев бряг

"Новото обвинение е за престъпление, извършено при условията на евентуален умисъл, разбирайте умишлено. Най-общо казано новото обвинение касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно такова, като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и квалификацията включва особено тежък случай. За престъплението предмет на измененото обвинение предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода от 13 до 20 години или алтернативно доживотен затвор", каза ръководителят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев по време на брифинг след тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който на 14 август обвиняемият удари петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. 4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в „Пирогов“ и все още остава в кома.

Прокурор Чинев иска да разсее спекулациите, че близките на пострадалата Христина, са срещнали бюрократични пречки във връзка с получаването на тялото.

Чинев защити и районната прокуратура, като каза, че първоначалното обвинение е било формулирано няколко часа след инцидента. По думите му до представяне на доказателствата обвинението може да се изменя. ОЩЕ: След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

Имало ли е технически проблем с АТВ-то?

Следователят Мариан Маринов отбеляза, че основната експертиза, която се извършва, е автотехническата. "Бяха извършени два огледа на АТВ-то. Първият беше извършен в Бургас още преди да бъде транспортирана до град София, където беше обстойно изследвана", каза още той. Обещанието е експертизата да бъде предоставена до края на седмицата.

В отговор на въпрос дали пак ще бъде изменено обвинението, ако експертизата покаже техническа неизправност, прокурор Чинев отговори: "Не мога да формулирам отговора на въпроса си, основавайки се на хипотези". 

Следователят обаче внесе уточнение, че АТВ-то е било в надеждно техническо състоение, което е било над необходимите изисквания на закона. По думите му спирачните усилие на абсолютно всички колела, се задействат, няма проблеми и с педала за газта. ОЩЕ: 18-годишният, прегазил петима с АТВ, е бил с марихуана в кръвта

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Слънчев бряг Прокуратура АТВ следствие
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес