Намалява безработицата в Хърватия

В края на август тази година в Хърватската служба по заетостта (CES) са регистрирани 75 495 безработни, което е с 14,2% или 12 491 души по-малко отколкото през август миналата година, сочат публикувани днес данни, предаде хърватската медия "Индекс". В сравнение с юли броят на безработните се е увеличил с 3,2% или 2312 души.

Според ежедневни данни от службата по заетостта в момента в агенцията са регистрирани 74 677 безработни, а обявените свободни работни места са 20 218.

През август тази година 9 692 души са новорегистрирани като безработни, което е с 3,8% повече спрямо август 2024 г. От тях 6 781 души или 70% са дошли от трудова заетост. Миналия месец в регистъра за безработни са постъпили и 1 190 души от редовно обучение (12,3%) и 1 721 души от неактивност (17,7%). ОЩЕ: Безработицата в Италия падна до най-ниското равнище от 18 години